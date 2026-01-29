Trovato un cadavere nel Pordenonese: è di Giovanni Bravin, l’uomo scomparso a Polcenigo ieri mattina

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Giuseppe Bravin, il 61enne scomparso mercoledì 28 gennaio a Polcenigo. L’uomo era uscito di casa ma non aveva fatto rientro. Il corpo è stato rinvenuto nella zona del comune di Caneva.

Giuseppe Bravin, 61 anni.

Giuseppe Bravin, 61 anni, è uscito di casa nella tarda mattinata di mercoledì 28 gennaio e di lui si erano perse le tracce. Oggi il tragico ritrovamento del corpo dell'uomo nel comune di Caneva, dopo oltre 24 ore di ricerche proseguite senza sosta. A quanto si apprende, sono al momento ignote le cause della morte.

Secondo quanto era stato ricostruito nelle scorse ore, il 61enne, residente a Polcenigo (Pordenone), si era allontanato dalla sua abitazione tra alle 11.30 e le 12 di mercoledì ed era scomparso.

A lanciare l'allarme erano stati i suoi familiari che, non avendo avuto più sue notizie e non vedendolo rientrare a casa, hanno fatto scattare la operazioni di ricerca. La Prefettura aveva immediatamente attivato il piano di ricerca delle persone scomparse.

La macchina dei soccorsi, con il coordinamento della Sala operativa dei Vigili del fuoco di Pordenone, che aveva disposto l’invio sul posto dell’Unità di comando avanzata (UCL) e di una squadra di ricerca terrestre, aveva portato avanti le ricerche senza sosta, nella speranza di riportare l'uomo sano e salvo a casa.

Nelle scorse ore erano state attivate anche squadre di soccorritori fluviali alluvionali (SFA), si legge sui quotidiani locali, vista la presenza nella zona di una fitta rete idrica. Impegnate nelle ricerche due unità cinofile e il nucleo droni (Sarp), che aveva effettuato una ricognizione dell'area d'interesse.

Vigili del Fuoco, volontari dei gruppi locali della Protezione Civile, i Carabinieri della stazione di Polcenigo e il personale del Corpo Forestale Regionale del Friuli-Venezia Giulia avevano concentrato le ricerche nella zona compresa tra le sorgenti della Santissima e il Palù, ritenuta compatibile con le abitudini dell’uomo.

E purtroppo, proprio in quell’area è stato ritrovato il corpo del 61enne. Secondo le prime ricostruzioni, Bravin sarebbe finito all’interno di un corso d’acqua e il flusso della corrente lo avrebbe trascinato per un tratto, fino a fermarsi sotto un albero, dove è stato rinvenuto e recuperato.