Trovato morto Fabio Trevisan, l'alpinista 28enne disperso da ieri sul Gran Zebrù È stato trovato morto l'alpinista 28enne Fabio Trevisan, travolto da una valanga nella giornata di ieri mentre scalava il Gran Zebrù. Il ragazzo risultava disperso. Il suo corpo è stato rintracciato in mattinata.

A cura di Gabriella Mazzeo

Fabio Trevisan

È stato trovato morto l'alpinista 28enne che nella mattinata di ieri era stato travolto da una valanga durante la scalata del Gran Zebrù. Il giovane che da ieri risultava disperso si chiamava Fabio Trevisan e aveva 28 anni. Il ragazzo stava scalando la vetta del gruppo dell'Ortles quando una slavina lo ha investito, trascinandolo via per diversi metri. L'amico che era con lui ha allertato i soccorsi che si sono subito messi al lavoro per rintracciare il 28enne.

Purtroppo però le ricerche non hanno dato esito fino a questa mattina, quando la salma è stata localizzata sotto la neve a una distanza di circa 300 metri dal luogo nel quale il giovane era stato sorpreso dalla valanga. Gli uomini del soccorso alpino hanno recuperato il corpo in operazioni coordinate con l'elicottero della Guardia di Finanza e le unità cinofile da ricerca delle stazioni di Brunico e Passo Rolle.

Nella giornata di ieri i soccorritori avevano cercato di individuare il 28enne rintracciando il segnale del suo cellulare proprio a causa dell'elevato rischio valanga di quelle ore. I tentativi non avevano purtroppo dato esito e le perlustrazioni dall'alto avevano portato solo al ritrovamento del casco dell'alpinista. Le operazioni sono riprese nella giornata di oggi fino al tragico ritrovamento del cadavere.

Trevisan si trovava in cordata con un amico che è stato solo sfiorato dalla slavina, trovandosi pochi metri più avanti rispetto al compagno. È stato lui a chiedere aiuto, impossibilitato a tentare il soccorso del compagno trascinato via dalla neve per centinaia di metri. Fino all'ultimo gli operatori intervenuti hanno sperato di trovarlo vivo, ma le condizioni meteo e il forte rischio valanga hanno ulteriormente complicato le ricerche fino all'interruzione con l'arrivo della sera. Soltanto questa mattina è stata rinvenuta la salma.