Trovato in una pozza di sangue con accanto un coltello, era scomparso da ieri: indagini a Trieste

Un uomo è stato trovato morto e riverso in un lago di sangue questa mattina in Piazza Verdi a Trieste.

La scoperta è avvenuta proprio di fronte l’ingresso del Teatro Verdi, dove l’uomo giaceva con un coltello accanto.

I carabinieri sarebbero risaliti subito all’identità dell’uomo, che risultava scomparso da ieri. Si tratterebbe di un sessantenne di origini tarantine con problemi psichici già diagnosticati. Al momento non è esclusa nessuna pista, ma date le condizioni dell’uomo è probabile si tratti di suicidio.

Leggi anche Trovato in un dirupo il corpo di don Flavio Paoli: era scomparso nei boschi del Trentino da quasi due mesi

La prima telefonata per dare l’allarme è stata fatta alle 06.45. L'agghiacciante scoperta è avvenuta alle prime luci del giorno, quando alcuni passanti hanno notato il corpo senza vita di un uomo, disteso sull'asfalto tra il sangue. Hanno immediatamente chiamato i Carabinieri.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i militari con un' auto medica e un' ambulanza del 118. Date le circostanze apparse subito irreversibili, i soccorsi non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso dell’uomo. Sul luogo sono arrivati anche il medico legale e il magistrato di turno per i rilievi del caso.

Secondo i primi accertamenti medici, era già presente lo stato di rigor mortis sul sessantenne, il che lascia presupporre che fosse già morto da diverse ore. L’uomo è stato trovato con una profonda ferita alla gola, ritenuta molto probabilmente la causa del decesso. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori anche il coltello rinvenuto nei pressi del corpo. I familiari sono già stati avvisati, mentre la salma è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Dalla perquisizione seguita dai militari nell’abitazione dell’uomo, non sono stati trovati degli elementi utili se non qualche bigliettino. Si attendono ora le verifiche delle immagini delle telecamere di video sorveglianza per stabilire con certezza cosa sia accaduto.