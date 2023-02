Trovato in un canale di scolo alle porte di Parma un cadavere in avanzato stato di decomposizione Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato all’interno di un canale di scolo alle porte di Parma. Era avvolto in una coperta dalla quale fuoriusciva una mano.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Un cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato questo pomeriggio attorno alle 16 lungo strada Baganzola, alle porte di Parma. Il corpo era avvolto in una coperta ed adagiato in un canale. Ad accorgersi del corpo un camionista che stava entrando in un magazzino ed avrebbe visto, nel canale adiacente la strada, una mano sporgere dalla coperta.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e la polizia scientifica, ma per ora non si hanno dettagli sul ritrovamento viste anche le pessime condizioni in cui verserebbe il cadavere.