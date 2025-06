Trovata in Ungheria la piccola Chantal Tonello, rapita dalla mamma in Italia 13 anni fa

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

La piccola Chantal Tonello, foto dal Tg1

Secondo i social del Tg1, nella giornata di ieri è stata ritrovata la piccola Chantal Tonello, la bimba sequestrata in Italia nel novembre 2012 dalla madre a 150 km da Budapest. Secondo quanto riferiscono fonti diplomatiche, la mamma ungherese di Tonello sarebbe in stato di fermo a seguito dell'esecuzione di un mandato di cattura internazionale.

Il papà della piccola scomparsa nel 2012 non ha mai smesso di cercarla, rilasciando interviste in tantissimi programmi televisivi e continuando fino a oggi a portare avanti la sua battaglia sui social. Nel 2023 aveva lanciato un appello anche alla premier Giorgia Meloni. L'indagine è stata seguita a lungo dalla polizia italiana, secondo quanto fa sapere il Tg, ed è stata coordinata dalla Procura Generale di Venezia.

Un blitz delle forze di polizia ungheresi insieme a quelle italiane in località Mezotur ha portato al fermo della mamma della bimba scomparsa. Chantal oggi ha 13 anni ed era stata rapita dalla madre quando aveva circa un anno. Una volta rintracciata la ragazzina, la madre è stata arrestata in seguito a un mandato di arresto europeo emesso nell'agosto 2023.

Chantal era stata rapita dalla madre che voleva fare ritorno in Ungheria e tenuta nascosta per anni al padre e alle autorità italiane. La 13enne è stata momentaneamente affidata dalle autorità magiare alla nonna materna, sempre in Ungheria, con l'obbligo però di facilitare gli incontri con il padre.

Tonello ha infatti trascorso la sua infanzia e i primi anni della sua adolescenza in Ungheria, dove vive anche la nonna, e le autorità hanno ritenuto provvisoriamente dannoso chiedere il trasferimento della bambina nel nostro Paese. Per questo è stata affidata alla nonna che dovrà però permettere alla 13enne di incontrare il papà che per lungo tempo ha continuato a cercarla.