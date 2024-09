video suggerito

Tromba d'aria a Marina di Grosseto, centinaia di ombrelloni e lettini volano via Paura sul litorale in una giornata caratterizzata dall'allerta meteo arancione in Toscana. Ad avere la peggio è stato uno stabilimenti, il Bagno Giglio, con sdraio e ombrellini portati via dal vento fortissimo.

A cura di Biagio Chiariello

Un finale d'estate a dir poco turbolento. Il maltempo che oggi, giovedì 5 settembre, si è abbattuto sull'Italia in Toscana ha visto il suo apice a Marina di Grosseto, dove una tromba d’aria è arrivata sulla spiaggia dal mare, per poi passare sulla costa e provocare diversi danni, soprattutto ad uno stabilimento balneare, il Giglio, investito dal vento fortissimo intorno alle 13.30.

Oltre un centinaio tra ombrelloni e lettini sono stati divelti e spazzati via dal vento, poi ritrovati anche nel parcheggio adiacente a distanza di decine e decine di metri; l'area giochi è andata completamente distrutta e un pattino è volato via.

Nessun ferito, anche perché in quel momento sulle spiagge c'erano pochi bagnanti. Nessun danno importante anche alla struttura portante della struttura che è stata risparmiata. Altri due stabilimenti sono stati sfiorati dalla tromba d'aria.

"I danni sono stati ingenti – racconta il titolare del bagno Giglio, Claudio Castellucci, riporta Il Tirreno – ma fortunatamente non ci sono stati feriti. I pochi bagnanti che si trovano sulla spiaggia sono riusciti a mettersi in salvo sotto la tettoia. La scena è stata terrificante: i lettini sono stati sollevati dalla spiaggia e messi in un vortice che li ha fatti ricadere nel parcheggio, a oltre cinquanta metri di distanza".

La Toscana oggi era in allerta meteo arancione per possibili eventi estremi. Altri temporali sono previsti per la serata lungo la costa per questo, come ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani, si è mobilitata la Protezione civile: “Sono pronti a intervenire in caso di necessità”