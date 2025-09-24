Treviso, turiste in ritardo forzano il gate per raggiungere l’aereo: 2mila euro di multa a testa

Le passeggere sono arrivate allo scalo intorno alle 12:50, con appena cinque minuti di margine rispetto alla partenza prevista alle 12:55. Dopo aver superato i controlli di sicurezza, si sono trovate davanti al gate chiuso: hanno tentato di accedere direttamente alla pista, violando una porta dotata di allarme e videosorveglianza.

Un gesto "disperato" che è costato caro a due viaggiatrici arrivate in ritardo per il volo verso Tolosa Due turiste francesi hanno trasformato un semplice ritardo in una costosa avventura all'aeroporto Canova di Treviso. Nel tentativo di raggiungere il loro volo per la città francese, già in fase di decollo, le due donne hanno deciso di forzare le porte del gate, innescando una serie di conseguenze che andranno ben oltre il mancato imbarco.

L'episodio si è verificato pochi giorni fa, quando le passeggere sono arrivate allo scalo intorno alle 12:50, con appena cinque minuti di margine rispetto alla partenza prevista alle 12:55. Dopo aver superato i controlli di sicurezza, si sono trovate davanti al gate ormai sigillato. È qui che è scattato il gesto tanto istintivo quanto incauto: hanno tentato di accedere direttamente alla pista, violando una porta dotata di allarme e videosorveglianza.

L'intervento è stato immediato. Il personale di terra ha subito interrotto il tentativo e allertato la Polizia di Stato, che ha proceduto all'identificazione delle due turiste. La violazione dell'articolo 1174 comma 1° del Codice di Navigazione è costata cara: una sanzione di 2.064 euro a testa, da versare entro sessanta giorni.

Per fortuna, l'episodio non ha avuto ripercussioni sulla sicurezza dei voli o sul traffico aeroportuale, ma ha evidenziato l'importanza del rispetto delle tempistiche negli aeroporti.

La Polizia di Frontiera ha colto l'occasione per ribadire una regola fondamentale ma spesso sottovalutata: "Arrivare in aeroporto almeno due ore prima della partenza". Solo rispettando questa indicazione è possibile completare con serenità tutte le procedure necessarie – check-in, controllo documenti e sicurezza – evitando che un piccolo ritardo si trasformi in un problema ben più grande.