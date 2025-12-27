Treviso, si sposa all’hospice per far partecipare la madre in fin di vita: “Non desideravo altro”

Sara Fabris, 27 anni, ha voluto sposare il fidanzato nell’hospice per malati terminali del Trevigiano dove si trovava la madre in fin di vita. La donna si è spenta pochi giorni dopo aver assistito al sì della figlia sull’altare improvvisato nella struttura.

Si è sposata accanto alla madre in fin di vita residente nell'hospice Advar Treviso. Sara Fabris, 27 anni, residente a Marghera, ha voluto sposare il fidanzato nella residenza per malati terminali. La giovane ha voluto far partecipare la madre a tutti i preparativi delle nozze, abbracciandola davanti all'officiante prima di pronunciare il fatidico sì.

La 27enne ha organizzato il matrimonio in 4 giorni, quando ha capito che a sua mamma non sarebbe rimasto più tanto tempo. All'hospice Casa dei Gelsi ha trovato una seconda famiglia che si è occupata di lei e della madre, improvvisandosi wedding planner.

La Nuova Venezia ha raccontato anche tramite le foto della rivista di Advar le nozze. Al matrimonio erano stati invitati parenti e amici, che hanno partecipato insieme agli ospiti della struttura. Dopo il sì sull'altare improvvisato, gli invitati hanno potuto godere del rinfresco allestito nel giardino della struttura.

Poco tempo dopo il matrimonio, la mamma della 27enne è venuta a mancare all'età di 58 anni. La donna ha però potuto realizzare il proprio sogno, accompagnando la figlia Sara all'altare e assistendo al suo matrimonio accanto a lei, seppure in sedia a rotelle e provata dal dolore delle terapie.

Dopo le nozze, ha raccontato la figlia ai media, la 58enne è andata a riposare, lasciando gli invitati e gli altri ospiti a godere del rinfresco organizzato nel giardino della struttura sanitaria. "Se avessi potuto scegliere un luogo dove celebrare il mio matrimonio – ha raccontato la 27enne che ha scelto l'hospice subito dopo aver ricevuto la diagnosi della malattia terminale della madre – avrei voluto un giardino identico a quello della Casa dei Gelsi". "È stato tutto perfetto – ha ricordato la sposa -non avrei potuto desiderare nulla di meglio e di più bello".