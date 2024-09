video suggerito

Treviso, resta bloccato nel traffico mentre va al pronto soccorso: muore in auto a 33 anni Singh Jagroop, di origine indiana, era stato invitato dal medico di base a recarsi in pronto soccorso di Oderzo dopo un malore: durante il tragitto, accompagnato dallo zio, ha perso conoscenza mentre si trovava bloccato in coda.

A cura di Biagio Chiariello

È morto a 33 anni, bloccato nel traffico mentre cercava disperatamente di raggiungere il pronto soccorso di Oderzo. Un drammatico destino per Singh Jagroop, di origini indiane ma residente in provincia di Treviso.

I fatti sono avvenuti ieri, martedì 10 settembre. Nel pomeriggio, l'uomo aveva iniziato a sentire forti dolori al petto, e il medico di base, dopo averlo visitato, gli aveva consigliato di raggiungere al più presto il pronto soccorso per sottoporsi a esami clinici urgenti. Così suo zio lo ha accompagnato verso l'ospedale locale, ma lungo la strada il traffico sulla Postumia si è rivelato particolarmente intenso.

Ben presto quel senso di malessere inspiegabile si è trasformato in qualcosa di ben più grave. Intorno alle 17:10 Singh ha perso i sensi. Lo zio, disperato, si è reso conto della gravità della situazione e ha chiamato il 118. In quel momento, però, si è accorto di essere rimasto completamente bloccato dal traffico.

Impossibilitato a raggiungere il presidio sanitario in breve tempo, non ha potuto fare altro che accostare il veicolo nel parcheggio del supermercato Lidl di via Postumia, in attesa dell'ambulanza. Dalla centrale operativa del Suem è stato inviato anche l'elisoccorso, che nel giro di pochi minuti ha raggiunto la zona.

I soccorritori hanno tentato di stabilizzare le condizioni di Singh, ma purtroppo non c'era già più niente da fare. Il pover'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Oderzo, ma il decesso del 33enne è sopraggiunto durante il tragitto.