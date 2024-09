video suggerito

Treviso, marito e moglie trovati morti in camera da letto: si indaga su omicidio-suicidio Un uomo e una donna di 82 e 90 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione di Treviso. Si ipotizza un caso di omicidio-suicidio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, giovedì 26 settembre, due anziani sono stati trovati morti a Tarzo, nel Trevigiano. I cadaveri dei due sono stati rinvenuti in un'abitazione in via Col Maggiore di Sotto, quella dove marito e moglie vivevano insieme da anni. Sui corpi delle due vittime sono stati trovati segni di arma da fuoco che hanno portato le forze dell'ordine a indagare su una morte violenta, anche se è reputata improbabile la responsabilità di terzi.

L'uomo deceduto aveva 90 anni mentre la donna ne aveva 82. Per chi indaga, si sarebbe trattato di un omicidio-suicidio: i corpi senza vita dei due anziani sono infatti stati trovati in camera da letto in una situazione che non ha fatto presupporre un tentativo di effrazione o una rapina finita male.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e le ambulanze del Suem 118 di Treviso, che però non hanno potuto fare niente per la coppia e hanno dovuto constatarne il decesso avvenuto forse ore prima rispetto al ritrovamento delle salme. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e il movente dietro le morti.

Secondo le prime indiscrezioni, la morte dei due sarebbe legata a un caso di omicidio-suicidio. Chi sta conducendo le indagini e gli accertamenti del caso è alla ricerca di biglietti o lettere che spieghino le motivazioni dietro il gesto. Per il momento è quasi del tutto esclusa la pista di una morte causata da terze persone, anche se le forze dell'ordine stanno valutando tutte le ipotesi possibili.

Da capire anche i possibili motivi dietro un ipotetico omicidio-suicidio della coppia. Ulteriori dettagli sul caso saranno forniti con il prosieguo degli accertamenti e delle verifiche sul luogo del delitto. Le forze dell'ordine sono al momento alla ricerca di una lettera di addio che possa chiudere il caso.