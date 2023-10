Trentino, alpinista cinquantenne precipita al termine di una via ferrata e muore L’esperto alpinista sarebbe precipitato al termine di una via ferrata che dall’abitato di Mori (Trento) sale al Monte Albano. L’uomo è caduto nel vuoto per centinaia di metri.

A cura di Davide Falcioni

Un uomo ha perso la vita questa mattina dopo essere precipitato per centinaia di metri dalla via ferrata Marangoni, che dall'abitato di Mori (Trento) sale al Monte Albano. Si tratta di una via esposta e molto impegnativa, in alcuni tratti, dal punto di vista tecnico e atletico. Dalle prime informazioni la vittima sarebbe caduta mentre stava affrontando l'ultimo tratto del percorso. Sul posto il soccorso alpino ed i carabinieri della compagnia di Rovereto.

L’esatta dinamica di quanto accaduto non è ancora stata ricostruita nel dettaglio ma a quanto pare la vittima, un uomo di circa 50 anni, sarebbe precipitata nel vuoto a pochi metri dalla vetta. La caduta non ha lasciato scampo all’alpinista. La via ferrata in questione, si legge sulla pagina dedicata del Comune di Mori, è stata realizzata dalla sezione Cai-Sat nel 1976 su una parete rocciosa che sovrasta, verso nord, l'abitato di Mori.

Nel 2022 504 persone morte in montagna

La scorsa primavera il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico ha reso noto il rapporto dell’attività di soccorso riferita al 2022. In sensibile aumento è il dato dei decessi avvenuti in ambiente montano, +13,5% rispetto all’anno precedente per un totale di 504 vittime. In aumento anche le missioni di soccorso, +9,8% per un totale di 10.367. Le persone soccorse sono state 10.125 e quelle ferite 5.823. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che sul territorio nazionale opera con 7.000 operatori altamente specializzati, effettua soccorsi tecnici e sanitari in ambiente montano, in grotta e in ambienti impervi.Tra i fattori che portano a richiedere l’intervento, caduta/scivolata (45,9% degli interventi), incapacità durante l’attività svolta (26,3%) e malore (13,7%). Solo il 3,7% sono stati i soccorsi dovuti al maltempo.

Le attività maggiormente coinvolte e cause degli incidenti sono, l’escursionismo (50,2% dei casi), la mountain bike (9,0%, con un trend in forte crescita di anno in anno negli ultimi 5 anni), lo sci alpino (7,8%), l’alpinismo (5,4%) e la ricerca di funghi (4,2%). Nel 2022 hanno perso la vita in ambiente impervio 504 persone con un importante incremento rispetto al 2021 (+13,5%). Le persone recuperate ferite in modo leggero sono state 4.297, quelle in maniera grave 1.298, e quelle con compromesse funzioni vitali 228.