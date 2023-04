Travolto mentre è in monopattino, oggi i funerali di Samuele morto a 15 anni: “Siamo disperati” Si volgeranno oggi a Palù, in provincia di Verona, i funerali con rito evangelico di Samuele Brognara, il 15enne morto sabato scorso, alla vigilia di Pasqua, dopo essere stato travolto da un’auto mentre si trovava sul suo monopattino elettrico a Oppeano. La mamma: “Ieri era il tuo compleanno. Perché il Signore ti ha portato via? Sono disperata”.

A cura di Ida Artiaco

Si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesa di Palù, in provincia di Verona, con rito evangelico i funerali di Samuele Brognara, il 15enne morto sabato scorso, alla vigilia di Pasqua, dopo essere stato travolto da un'auto mentre si trovava sul suo monopattino elettrico a Oppeano. Alla fine della cerimonia, che sarà concelebrata dal parroco, don Flavio Silvestri, assieme a due pastori evangelici, gli amici del giovane, oltre a cartelloni e striscioni, lanceranno palloncini bianchi in cielo.

Straziante il post pubblicato sui social dalla mamma, Mirela, il giorno prima delle esequie, quando il giovane avrebbe dovuto compiere 16 anni. "Amore mio, oggi è il giorno in cui avresti compiuto 16 anni. Quando eri nato eri bellissimo, noi genitori e tua sorella Jessica eravamo felici. Oggi dovevamo farti gli auguri e cantarti buon compleanno. Invece adesso non ci sei più".

"Dovevo preparati il tiramisù che mi avevi chiesto la settimana scorsa per i tuoi 16 anni», confida la madre del ragazzo, «invece sono venuta a trovarti per regalarti dei fiori. Li ho messi vicino alla tua bara, perché ora devo pensare al tuo funerale. Amore mio perché il Signore ti ha portato via? Sono disperata, cosa farò senza di te? Eri il mio amore", ha detto ancora la donna, che nei giorni scorsi si era sfogata in una intervista a L'Arena scagliandosi contro i monopattini elettrici.

"Non volevo che Samuele avesse il monopattino elettrico, era il mio incubo, avevo paura che prima o poi gli sarebbe successo qualcosa di brutto. Anche sabato mattina, prima di andare a lavorare, mi ero raccomandata con lui che non lo usasse. Mi diceva che lo usava solo per andare dagli amici a Palù e non a Oppeano, ma sapevo che non era vero", aveva dichiarato.