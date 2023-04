Verona, 15enne in monopattino investito e ucciso da un’auto Samuele Brognara, un ragazzo di 15 anni di Zevio, in provincia di Verona, è morto ieri sera dopo essere stato investito da una Peugeot mentre era in monopattino. Il giovane avrebbe compiuto 16 anni tra 4 giorni.

Samuele Brognara, un ragazzo di 15 anni di Zevio, in provincia di Verona, è morto ieri sera dopo essere stato investito da un'automobile mentre era a bordo del suo monopattino. L'incidente è avvenuto a Oppeano, nel Veronese. La vittima, che avrebbe compiuto 16 anni il 13 aprile, tra appena 4 giorni.

Il ragazzo stava viaggiando in monopattino lungo la strada che da Vallese conduce a Oppeano quando, per cause ancora da accertare, è stato travolto da una Peugeot che procedeva nello stesso senso di marcia. L'impatto con il veicolo è stato molto violento: il corpo del ragazzo ha sfondato il parabrezza dell'auto e poi è stato sbalzato nel campo a bordo strada. Sul posto i soccorritori del Suem 118, ma per Samuele non c'è stato nulla da fare.

Secondo l'Osservatorio Monopattino dell'Asaps, Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, dal 2020 ad oggi 27 persone sono morte mentre erano alla guida di un monopattino lungo le strade italiane.

Solo alcune ore prima che nel veronese perdesse la vita Samuele Brognara, un altro ragazzino era morto in provincia di Vicenza: il giovane stava rientrando da una festa quando, a poche centinaia di metri di casa, ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato contro un cartello della segnaletica stradale, finendo a terra. La vittima si chiamava Andrea Tagliapietra ed era un 16enne di Bressanvido. L'incidente accaduto intorno alle 3 e mezza di sabato. Inutili i soccorsi. Dinamica al vaglio dei carabinieri di Thiene.