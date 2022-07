Travolto e schiacciato dal muletto: Christian muore mentre lavora, aveva 54 anni Tragedia sul lavoro in un supermercato di Forlì: l’uomo di 54 anni stava spostando merci quando il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo e provocandogli un’emorragia fatale.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un operaio di 54 anni è morto travolto da un muletto mentre stava spostando alcune merci nel piazzale di un supermercato. La tragedia è avvenuta stamattina nei pressi del supermercato Famila di via Andrea Costa, in centro a Forlì, poco dopo le 6. A perdere la vita Christian Pasini. Il mezzo che l'uomo stava manovrando si è ribaltato, per cause ancora da accertare. L'operaio è stato trasportato d'urgenza al trauma center dell'ospedale di Cesena, il decesso è avvenuto a causa della gravissima emorragia interna provocata dallo schiacciamento. Sul posto Polizia e medicina del lavoro.

Christian Pasini era un 54enne originario di Bertinoro e lavorava per l’azienda Corticchia di Casemurate. Si tratta di un autista dell'azienda.

"Una situazione inaccettabile che riguarda tutta l'Italia; nella provincia di Forlì-Cesena inoltre il dato allarmante spicca proprio per il settore dei trasporti e della logistica, dove confrontando i primi 5 mesi del 2021 con quelli del 2022 il numero di infortuni è più che raddoppiato". Questa la presa di posizione, con un comunicato congiunto, di Cgil, Cisl e Uil, a seguito dell'infortunio mortale accaduto in mattinata a Forlì.

"Un uomo, 54enne – spiegano i sindacati – ha perso la vita nel corso delle operazioni di carico e scarico presso il magazzino del supermercato Famila di via Andrea Costa. Il lavoratore è stato travolto dalla merce che stava scaricando, ma restano ancora molti punti da chiarire".

"Nessuna attività è più al sicuro – conclude la triplice sindacale – gli infortuni aumentano in tutti i settori, il problema è serio, serve un impegno delle Istituzioni e della politica non più rinviabile".