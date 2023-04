Travolto da un’auto mentre corre, runner sbalzato per decine di metri muore a Reggio Emilia Un runner è morto dopo essere stato investito da un’auto oggi a Zurco, frazione del Comune di Cadelbosco Sopra. Ferito anche il conducente della vettura coinvolta nell’incidente.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Drammatico incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 29 aprile, nella provincia di Reggio Emilia. Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito. La vittima è un runner di 56 anni residente a Reggio Emilia che era andato a correre nella zona di Zurco, frazione del Comune di Cadelbosco Sopra.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è stato centrato in pieno da un’auto ed è morto dopo un volo di diversi metri. L’incidente è avvenuto alle 7.30 di questa mattina.

Sul posto, in via Cristoforo Colombo a Cadelbosco Sopra, all'incrocio con via Viazza, sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e della compagna di Guastalla. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai militari, per cause ancora in corso di accertamento, a seguito dell'impatto il 56enne avrebbe fatto un volo di decine di metri prima di cadere senza vita nel cortile di una abitazione privata.

L’auto coinvolta nello schianto, una Mercedes Clk che secondo alcune fonti sarebbe stata vista sbandare già prima dell'incidente, è finita fuori strada in un piccolo fossato. I sanitari del 118, arrivati sul luogo dell'incidente insieme ai carabinieri e ai vigili del Fuoco, hanno soccorso anche il conducente della vettura.

Si tratta di un 45enne residente nella provincia di Pavia che era uscito da solo dall'auto distrutta in stato di choc e che è stato portato in ospedale in condizioni di media gravità.

Per il runner, invece, gli sforzi dei medici sono stati inutili: l'uomo è morto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. I carabinieri sono al lavoro per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto. La salma della vittima è stata trasferita all’obitorio di Guastalla, come da prassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.