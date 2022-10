Travolto da un’auto a pochi metri da casa davanti agli amici, Ludovico muore a 19 anni Il dramma si è consumato nella serata di sabato a Conversano, nella città metropolitana di Bari. La vittima è Ludovico De Pandis travolto a un’auto guidata da una 29enne.

Travolto da un'auto a poche centinaia di metri da casa mentre era a piedi insieme agli amici, così è morto tragicamente nelle scorse ore Ludovico De Pandis, giovane 19enne pugliese ennesima vittima della strada.

Il dramma si è consumato nella serata di sabato a Conversano, nella città metropolitana di Bari. Erano da poco passate le 21.30 quando il giovane è stato investito in pieno da una vettura che transitava lungo via Putignano, alla periferia della cittadina barese.

Stando a una prima ricostruzione dell'incidente stradale, il diciannovenne stava camminando a piedi mantenendosi sul ciglio della strada provinciale e si trovava a poche centinaia di metri dall'abitazione sua e dei genitori quando è avvenuta la tragedia. A differenza di quanto appreso in un primo momento, il giovane non stava rientrando ma era appena uscito dalla sua abitazione il cui ingresso si trova proprio sulla strada provinciale 101, in via Putignano, a un chilometro dal centro abitato

Ludovico De Pandis è stato travolto da una Citroen C3 condotta da un’altra giovane del posto, una 29enne che non si sarebbe accorta in tempo della presenza del ragazzo ai margini della carreggiata e lo avrebbe travolto lasciandolo esanime sull'asfalto davanti agli occhi di alcuni amici che lo stavano aspettando in uno spiazzo a venti metri per trascorrere la serata insieme.

La ragazza, in stato di shock, si è subito fermata ma a purtroppo a nulla è servito il tempestivo intervento degli operatori del 118 accorsi sul posto. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane la cui salma è stata poi ricomposta e trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale di Bari dove è a disposizione della Magistratura.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Conversano ed il nucleo radiomobile della Compagnia di Monopoli per i rilievi del caso e l'ascolto dei testimoni. Sentita anche la 29enne che è stata sottoposta ai test tossicologici ma è risultata negativa.

Si indaga ora sulla dinamica dell'investimento mortale. È possibile che un ruolo lo abbiano avuto la foschia e la scarsa visibilità anche se generalmente la strada dove è avvenuto l'incidente è illuminata. La Procura di Bari, dopo l'arrivo dell'informativa dei carabinieri, valuterà eventuali iscrizioni nel registro degli indagati e se eseguire l'autopsia.