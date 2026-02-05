Travolto da carico di pannelli fotovoltaici davanti casa: morto lo chef e giornalista Davide Di Corato

Il 64enne è stato vittima di un terribile incidente davanti casa sua a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Un carico di pannelli fotovoltaici è caduto da un camion durante lo scarico travolgendolo.

Lutto nel mondo della ristorazione siciliana per l'improvvisa e tragica morte dello chef e giornalista Davide Di Corato. Il 64enne è stato vittima di un terribile quanto assurdo incidente davanti casa sua a Chiaramonte Gulfi, nel Ragusano. Un carico di pannelli fotovoltaici è caduto da un camion durante lo scarico travolgendolo in pieno senza dargli scampo.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 febbraio, mentre Di Corato si trovava nello spazio antistante la sua abitazione in contrada Poggio Gallo. Sul posto pare fosse in corso lo scarico di un bancale di pannelli fotovoltaici da un camion quando è accaduto l'immaginabile. Per motivi ancora tutti da chiarire, il carico si è improvvisamente ribaltato precipitando addosso allo chef.

Immediati i soccorsi da parte dei presenti e poi del 118 e degli altri soccorritori intervenuti sul posto ma per Di Corato purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto intervenute anche le forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi del caso e informato l'autorità giudiziaria. Gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità sono in corso: il camion è stato sequestrato così come il carico.

La notizia della tragedia si diffusa rapidamente nel mondo della ristorazione siciliana e non solo. Centinaia sono stati i messaggi di cordoglio e ricordo del 64enne, originario di Torino ma trasferito da circa dieci anni a Chiaramonte Gulfi, dove aveva avviato un home restaurant.

Cordoglio è stato espresso dal Consorzio Chiaramonte, che lo ha ricordato come "un amico e un professionista straordinario", sottolineando il suo "contributo alla promozione della cultura enogastronomica locale". Accanto alla sua attività di chef, Di Corato aveva portato avanti anche la sua passione per la divulgazione gastronomica diventando figura di spicco nel giornalismo di sette dove aveva diretto e ideato il mensile Chef e collaborato con diverse riviste.