Travolti in pieno dal treno merci e trascinati sui binari, padre e figlio escono dall’auto illesi L’episodio si è consumato nel pomeriggio di oggi a Brindisi. I due occupanti dell’autovettura, padre e figlio di 68 e 34 anni hanno riportato solo lievi ferite e le loro condizioni non destano preoccupazione.

A cura di Antonio Palma

Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia e solo per un soffio si è evitato un drammatico bilancio nelle scorse ore in Puglia dove un'auto è stata investita in pieno da un treno in transito e trascinata per alcuni metri sui binari ma senza conseguenze per gli occupanti del mezzo.

L'episodio si è consumato nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 novembre, intorno alle 16, nella zona industriale di Brindisi, in viale Enrico Fermi, dove i binari corrono paralleli alla strada senza protezione e dove esiste un passaggio a livello senza barriere.

Per cause ancora tutte da accertare, infatti, un tremo merci che procedeva verso il Petrolchimico si è trovato improvvisamente sui binari una vettura, una Bmw station wagon, e non ha potuto fare nulla per evitarla. Nonostante la frenata del macchinista, l'impatto è stato comunque violento e la vettura è stata trascinata sui binari per alcuni metri. Fortunatamente in quel tratto il treno avanzava a velocità molto ridotta come prevede la legge e forse solo questo ha evitato la tragedia.

Come si vede dalle foto diffuse dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con una squadra del comando provinciale di Brindisi, la vettura è rimasta praticamente incastrata di traverso sui binari dopo essere stata trascinata dal locomotore diesel. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno preso in carico due occupanti dell’autovettura, padre e figlio di 68 e 34 anni.

I due sono stati soccorsi e trasportati a bordo delle ambulanze del 118 al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi per gli esami e gli opportuni approfondimenti clinici del caso ma hanno riportato solo lievi ferite e le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul luogo dell'incidente anche gli agenti della Polizia locale per le opportune verifiche del caso che aiuteranno a ricostruire la dinamica del sinistro.