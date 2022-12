Travolta e uccisa da un’auto, un passante trova il corpo della donna sulla strada: indagini a Siena Una donna è stata trovata morta a bordo strada sulla via di Uopini, verso Monteriggioni (Siena). Con ogni probabilità, è stata travolta e uccisa da un’auto pirata. In corso le indagini.

A cura di Susanna Picone

Un dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 dicembre, nella provincia di Siena, in Toscana. Una donna è stata trovata ormai senza vita a bordo strada sulla via di Uopini, verso Monteriggioni.

Con ogni probabilità, la donna è stata travolta e uccisa da un’auto che poi non si è fermata a prestare soccorso né ha dato l’allarme. La vittima è una anziana signora di 85 anni.

Per tentare di ricostruire con esattezza l’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri di Siena. La zona di Uopini dove si è consumata la tragedia è sulle colline, in aperta campagna a nord di Siena. Ci sono diverse abitazioni sparse e gruppi di case, ma è una zona relativamente tranquilla con poco traffico e anche la popolazione residente non è molto numerosa.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la morte dell'anziana signora sarebbe appunto riconducibile a un investimento. I militari dell'Arma intervenuti sul posto stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dell’incidente.

Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i soccorritori con l'automedica di Siena e l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Colle Val d'Elsa, ma per l'anziana non c'era già più nulla da fare.

A dare l’allarme e far scattare i soccorsi, nel tardo pomeriggio di ieri, era stato un passante che si era accorto che c’era una donna riversa a terra senza vita sul ciglio della strada verso Monteriggioni.

Intorno a lei sulla strada non c’erano auto né al momento risultano testimonianze che possano fornire qualche elemento utile alle indagini necessarie per individuare la persona che ha investito e ucciso la signora per poi allontanarsi.