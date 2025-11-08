Travolta da un’auto mentre attraversa sulle strisce pedonali: la 18enne Ilaria Zannarini muore sul colpo

Una studentessa di 18 anni, Ilaria Zannarini, è morta sul colpo investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Pieve di Cento, in provincia di Bologna. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 78 anni: subito ha fermato la macchina e ha prestato soccorso.

Immagine di repertorio

Tragedia a Pieve di Cento, in provincia di Bologna. Una studentessa di 18 anni, Ilaria Zannarini, è morta sul colpo investita da un'auto. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la giovane verso le 18 di ieri 7 novembre si trovava in via Ponte Nuovo quando ha deciso di attraversare la strada sulle strisce pedonali per tornare a casa, a pochi metri di distanza. In pochissimo tempo è stata travolta da un'auto con alla guida un uomo di 78 anni: subito l'uomo ha fermato il veicolo e ha prestato soccorso.

Sono stati chiamati i soccorsi ed è intervenuto il 118 anche con l’elisoccorso. Purtroppo però tutti i tentativi di salvare la vita alla giovane sono risultati vani: i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul posto si sono precipitati anche gli agenti della polizia locale dell’Unione Reno Galliera che dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto. Stando alle prime informazioni l’automobilista non si sarebbe accorto della presenza della ragazza, non avrebbe quindi frenato.

Sull'accaduto è intervenuto anche il sindaco di Pieve Luca Borsari che avrebbe precisato: "Sono sconvolto per quanto è accaduto alla nostra giovane concittadina". Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.