Travolgono un cinghiale con l’auto, poi scivolano in un canalone: due uomini soccorsi dai vigili Due uomini sono stati soccorsi dai vigili del fuoco dopo aver travolto un cinghiale di grossa taglia con la loro auto ed essere scivolati in un canalone. L’incidente è avvenuto nella notte di domenica 19 novembre a Sersale, in provincia di Catanzaro, causando diversi disagi alla viabilità.

A cura di Eleonora Panseri

Erano a bordo della loro auto quando si scontrati violentemente con un cinghiale di grossa taglia. Ma dopo essere scesi dal mezzo, nel tentativo di raggiungere una zona sicura al lato della strada, nell'attesa dei soccorsi, sono scivolati in un canalone per la raccolta delle acque meteoriche adiacente la carreggiata.

L'incidente, che si è concluso fortunatamente in modo positivo e senza feriti ma che poteva anche avere gravi conseguenze, è avvenuto nella notte di domenica 19 novembre, nella località di Borda, a Sersale, comune in provincia di Catanzaro. I protagonisti della pericolosa disavventura sono stati due uomini, il conducente e un passeggero della vettura, che viaggiavano a bordo di una Peugeot 208 in direzione Crotone.

Le due persone sono state raggiunte e soccorse lungo la statale 106 da una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina, arrivati sul posto il prima possibile. Sono state quindi recuperate e affidate al personale sanitario del Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica (Suem) 118 per le cure del caso. Poi sono stati trasferiti all'ospedale più vicino per ulteriori controlli. Come già detto, non hanno riportato lesioni gravi.

I vigili, che si sono occupati anche della messa in sicurezza del sito dell'incidente e della vettura, hanno diffuso alcune immagini dello schianto, in cui si vede l'animale morto e anche l'auto che lo ha investito. Nella foto fatta al mezzo viene mostrato chiaramente il danno causato dal violento impatto con l'animale di grandi dimensioni e il rischio corso dai due uomini.

Sul posto sono arrivati anche i militari dell'Arma dei carabinieri e un veterinario per gli adempimenti di competenza che riguardavano il cinghiale ucciso dall'impatto con l'auto. L'incidente ha causato diversi disagi alla viabilità della zona