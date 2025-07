Trasferiti i due italiani detenuti ad Alligator Alcatraz, l’annuncio della Farnesina: sono a Miami

Gaetano Mirabella Costa e Fernando Eduardo Artese rimangono detenuti per questioni legate alle pratiche di immigrazione ma sono stati trasferiti ora nel centro di detenzione per migranti Ice di Chrome, a Miami, in Florida. Ora hanno ora a disposizione una piccola somma per le spese consentite.

Sono stati trasferiti i due cittadini italiani detenuti finora nel carcere di Alligator Alcatraz negli Stati Uniti. Lo ha annunciato oggi pomeriggio la Farnesina spiegando che i familiari sono stati già informati del trasferimento. Gaetano Mirabella Costa e Fernando Eduardo Artese rimangono però detenuti per questioni legate alle pratiche di immigrazione ma sono stati trasferiti ora nel centro di detenzione per migranti Ice di Chrome, a Miami, in Florida.

Fondamentale per il trasferimento dei due nostri connazionali di 45 e 63 anni è stato il lavoro diplomatico svolto dai rappresentanti italiani sul posto e in particolare dal Consolato Italiano di Miami. I due si erano appellati alle autorità italiane per chiedere di interveniva per un loro trasferimento, denunciando le condizioni terribili in cui erano costretti a vivere nel centro per migranti costruito in soli 8 giorni nella regione paludosa delle Everglades. “Siamo in 32 in una gabbia, i bagni sono aperti e tutti vedono tutto. Ci trattano da criminali ma siamo lavoratori. Fateci uscire da questo incubo” avevano dichiarato nei giorni scorsi.

Il nuovo centro dove si trovano ora i due offre condizioni meno pesanti rispetto all'Alligator Alcatraz voluto dal Presidente Trump per contrastare l'immigrazione nel paese. Qui ad esempio è permesso loro fare piccoli acquisti con carte prepagate che possono essere ricaricate dall'esterno e con gli stessi soldi è possibile anche comprare il biglietto aereo necessario per il rientro in Italia quando le autorità Usa e il giudice per l'immigrazione lo consentiranno.

Nella nota il Ministero degli Esteri italiano spiega che le famiglie dei due connazionali hanno già ricaricato i fondi e i due quindi hanno ora a disposizione una piccola somma per le spese consentite sul cosiddetto "detainee account". Inoltre, i familiari di Mirabella Costa hanno trasferito a Krome gli effetti personali dell'uomo, che saranno presi in custodia dal dipartimento per l'immigratine Ice per metterlo in condizione di partire per l'Italia non appena ottenuto il permesso dal giudice dell'immigrazione.

Fernando Eduardo Artese potrebbe partire per l'Italia molto presto dopo che le autorità italiane gli hanno consegnato un nuovo passaporto temporaneo che le autorità della Florida hanno accettato. Più articolata la posizione dell'altro connazionale che dovrà presentarsi prima davanti a un giudice a causa di alcuni reati che gli vengono contestati.