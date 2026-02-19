Transenna scagliata dal vento travolge bambini davanti a scuola: un’alunna finisce in ospedale a Sarzana

Momenti di apprensione a Sarzana, in provincia de La Spezia: una transenna spinta dal vento ha colpito tre studenti della scuola Poggi-Carducci e una donna. Una bambina è stata portata in pronto soccorso per accertamenti.

immagine di repertorio

Momenti di apprensione questa mattina a Sarzana (La Spezia), in via San Bartolomeo. Il forte vento ha spinto una transenna da cantiere sul passaggio pedonale davanti alla scuola Poggi-Carducci, colpendo alcuni passanti. Tra loro tre studenti: una bambina è stata portata in pronto soccorso per accertamenti, mentre altri due alunni e una donna hanno riportato ferite lievi.

La piccola, dopo l’impatto, è comunque riuscita a entrare in classe prima che la scuola avvertisse i genitori, che l’hanno poi accompagnata all’ospedale San Bartolomeo per sicurezza. Sul posto sono subito intervenuti tecnici comunali e agenti della Polizia Locale. La sindaca Cristina Ponzanelli, informata dell’accaduto, ha interrotto la trasferta a Genova per seguire la situazione in prima persona e nelle prossime ore incontrerà una delegazione di genitori.

L’episodio ha riacceso proteste e preoccupazioni già espresse in passato. Alcune famiglie, riportano i giornali locali, avevano scritto a sindaco e assessori segnalando “le numerose criticità ancora presenti nell’edificio scolastico a due anni dalla consegna della struttura. Carenze già segnalate in molteplici occasioni tali da compromettere il diritto allo studio e la possibilità di usufruire di una didattica pienamente rispondente ai bisogni educativi, di socialità e di inclusione degli studenti”.

Particolarmente delicata, secondo i genitori, è la recinzione:

Le transenne da cantiere – scrivevano – utilizzate allo stato attuale per delimitazione aree costituiscono soluzione provvisoria e sono pericolanti, cedevoli in numerosi punti, non garantiscono la sicurezza del luogo e consentono l’incursione di estranei all’interno dell’edificio (fatto peraltro già accaduto)”.

Non mancavano le richieste di interventi sulla viabilità: “Il ripristino della viabilità dei pulmini in prossimità dell’ingresso principale in modo da consentire l’uscita degli alunni della primaria nello spazio esterno che al momento resta inutilizzabile” e “il ripristino della fermata pulmini per ingresso/uscita su Via San Bartolomeo per garantire ai bambini che usufruiscono del servizio un tragitto più agevolato. Nelle giornate di pioggia, molto frequenti nel periodo autunnale e invernale, i bambini arrivano a scuola o a casa completamente fradici, anche per via dei frequenti allagamenti del tratto stradale interessato dal loro passaggio”.