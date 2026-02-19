Attualità
video suggerito
video suggerito

Transenna scagliata dal vento travolge bambini davanti a scuola: un’alunna finisce in ospedale a Sarzana

Momenti di apprensione a Sarzana, in provincia de La Spezia: una transenna spinta dal vento ha colpito tre studenti della scuola Poggi-Carducci e una donna. Una bambina è stata portata in pronto soccorso per accertamenti.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
immagine di repertorio
immagine di repertorio

Momenti di apprensione questa mattina a Sarzana (La Spezia), in via San Bartolomeo. Il forte vento ha spinto una transenna da cantiere sul passaggio pedonale davanti alla scuola Poggi-Carducci, colpendo alcuni passanti. Tra loro tre studenti: una bambina è stata portata in pronto soccorso per accertamenti, mentre altri due alunni e una donna hanno riportato ferite lievi.

La piccola, dopo l’impatto, è comunque riuscita a entrare in classe prima che la scuola avvertisse i genitori, che l’hanno poi accompagnata all’ospedale San Bartolomeo per sicurezza. Sul posto sono subito intervenuti tecnici comunali e agenti della Polizia Locale. La sindaca Cristina Ponzanelli, informata dell’accaduto, ha interrotto la trasferta a Genova per seguire la situazione in prima persona e nelle prossime ore incontrerà una delegazione di genitori.

L’episodio ha riacceso proteste e preoccupazioni già espresse in passato. Alcune famiglie, riportano i giornali locali, avevano scritto a sindaco e assessori segnalando “le numerose criticità ancora presenti nell’edificio scolastico a due anni dalla consegna della struttura. Carenze già segnalate in molteplici occasioni tali da compromettere il diritto allo studio e la possibilità di usufruire di una didattica pienamente rispondente ai bisogni educativi, di socialità e di inclusione degli studenti”.

Leggi anche
Schianto tra scuolabus pieno di bimbi e auto: paura sulla provinciale, piccoli presi in carico dal 118

Particolarmente delicata, secondo i genitori, è la recinzione:

Le transenne da cantiere – scrivevano – utilizzate allo stato attuale per delimitazione aree costituiscono soluzione provvisoria e sono pericolanti, cedevoli in numerosi punti, non garantiscono la sicurezza del luogo e consentono l’incursione di estranei all’interno dell’edificio (fatto peraltro già accaduto)”.

Non mancavano le richieste di interventi sulla viabilità: “Il ripristino della viabilità dei pulmini in prossimità dell’ingresso principale in modo da consentire l’uscita degli alunni della primaria nello spazio esterno che al momento resta inutilizzabile” e “il ripristino della fermata pulmini per ingresso/uscita su Via San Bartolomeo per garantire ai bambini che usufruiscono del servizio un tragitto più agevolato. Nelle giornate di pioggia, molto frequenti nel periodo autunnale e invernale, i bambini arrivano a scuola o a casa completamente fradici, anche per via dei frequenti allagamenti del tratto stradale interessato dal loro passaggio”.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Epstein Files, arrestato l'ex principe Andrea. Re Carlo: "La giustizia deve fare il suo corso"
Chi sono i 300 politici e vip che compaiono negli Epstein files: la lista del Dipartimento di Giustizia Usa
Chi è Paolo Zampolli, l'imprenditore negli Epstein Files nominato "inviato speciale in Italia" da Trump
Dagli Epstein Files spunta il cugino degli Elkann: chi è Eduardo Teodorani Fabbri e cosa faceva
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views