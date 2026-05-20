Trani, 15enne senza biglietto colpito con un pugno dall’autista dopo lite sul bus, il fratello: “Bastava una multa”

La famiglia sostiene che il ragazzo è disabile e avesse semplicemente dimenticato il biglietto ma secondo l’autista era stato più volte rimproverato per comportamenti poco civili sull’autobus. Tra i due è nata una lite tra spintoni e urla fino al pugno.

Polemica a Trani dove un ragazzino di 15 anni è stato colpito con un pugno dall'autista di un autobus di linea dopo una discussione a bordo del mezzo a causa della mancanza di titolo di viaggio da parte del minore. Sull'episodio, avvenuto lunedì scorso, sono in corso ora le immagini sia da parte della polizia sia da parte dell'amministrazione locale che controlla la società di trasporto pubblico. Sia il minore sia l'autista hanno sostenuto di aver riportato lesioni fisiche nella colluttazione ma entrambi imputano all'altro la colpa di quanto accaduto.

"Mio fratello, minorenne e disabile, è stato picchiato a seguito di un diverbio con un autista di Amet Trani, reo di non avere con sé il titolo di viaggio" ha denunciato sui social il fratello del quindicenne preannunciando anche una querela. “Se non ho il biglietto mi fai la multa, non mi prendi a pugni in faccia”, ha aggiunto il giovane. Secondo i familiari del minore, il 15enn sarebbe affetto da una grave forma di Adhd e aveva semplicemente dimenticato il biglietto. Un’amica quindi si sarebbe offerta di cedergli il proprio biglietto ma l’autista avrebbe rifiutato iniziando a inveire contro il ragazzo cercando di farlo scendere fino a colpirlo con un pugno.

Secondo l'autista, invece, il ragazzo era stato già rimproverato più volte per atteggiamenti poco civili adottati sul mezzo. Quando gli è stato chiesto il biglietto infine ne era sprovvisto e avrebbe poi mostrato quello di un’amica ma non obliterato. A questo punto avrebbe cercato di farlo scendere ma avrebbe trovato l'opposizione del minore che lo avrebbe spintonato.

Fondamentale per ricostruire i fatti saranno le testimonianze dei tanti passeggeri che erano a bordo del bus tra cui alcuni amici della minore e un video preso da un'altra passeggera che ha immortalato gran parte della scena. Nel breve filmato si vedono i due spintonarsi a vicenda più volte e tirarsi per la maglietta con l'autista che cerca di spingere il minore verso la porta nel mezzo. "Perché non scendi?" urla a un certo punto l'adulto prima di essere spintonato dal minore reagendo con un pugno.

Sul caso anche l'amministrazione locale ha chiesto un chiarimento alla società di trasporto. Il vicesindaco di Trani Fabrizio Ferrante, assessore alle politiche per la diversabilità, infatti ha chiesto con urgenza una relazione dettagliata all’Amet per chiarire quanto accaduto con misure adottate e i provvedimenti che l’azienda intende assumere.