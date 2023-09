Tragico schianto in moto nel Foggiano, muore il pasticcere 23enne Giovanni Pirro Dolore e cordoglio nell’entroterra foggiano per Giovanni Pirro: il giovane aveva 23 anni ed è morto in un incidente stradale sulla Strada Statale 272 tra San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis. “Una vita spezzata, un giovane educato e gentile” il ricordo del sindaco Michele Merla.

A cura di Matteo Pelliccia

San Marco in Lamis, piccolo comune dell'entroterra garganico, in provincia di Foggia, è sconvolto per la tragica scomparsa di Giovanni Pirro, giovane pasticciere di 23 anni, deceduto il 17 settembre in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 272, che collega San Giovanni Rotondo a Monte Sant’Angelo, altro paese della provincia foggiana. Il giovane era a bordo della sua moto, una passione che condivideva con il lavoro di cake designer.

I carabinieri della stazione di Monte Sant'Angelo si sono occupati degli accertamenti sul luogo dell'incidente, coadiuvati da un'ambulanza del servizio di emergenza 118 e da un elisoccorso proveniente dal capoluogo Foggia. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Il giovane era il terzo di tre figli, faceva parte del team Noir, il marchio di famiglia dei genitori Michele Pirro e Rachele Coco, proprietari del bar-pasticceria di San Marco in Lamis. Il locale è noto nella zona per la produzione di gelati, dolci e soprattutto panettoni e colombe, ricevendo numerosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale nel corso degli anni.

La notizia della scomparsa di Giovanni Pirro è rapidamente circolata sui social media e nei gruppi di WhatsApp, con numerosi messaggi di cordoglio che sono apparsi su Facebook. Gli amici e le persone che lo conoscevano erano increduli e sgomenti. "Fino a poche ore fa scherzavamo insieme", ha scritto Tommaso.

Anche l'Asd San Marco, la squadra di calcio locale che milita in Eccellenza, esprime il proprio cordoglio: "Con grande dolore nel cuore, ci ritroviamo a giocare oggi. Affronteremo la partita rispettando la tragedia che ha colpito la nostra comunità e la nostra famiglia sponsor, la famiglia Pirro. Le tifoserie osserveranno un minuto di silenzio, non ci sarà musica e la pagina non verrà aggiornata".

Prima dell'inizio della partita, è stato osservato un minuto di silenzio in onore della memoria di Giovanni, cugino di un giocatore della squadra. I tifosi hanno esposto due striscioni: ‘Corri tra gli angeli. Buon viaggio Giovanni' nella Curva Sud e ‘Abbracciatevi e correte insieme. Rip Giovanni' nella curva Skikki.

I funerali di Giovanni Pirro sono previsti nel pomeriggio di lunedì 18 settembre alle ore 16 presso la Chiesa nuova di San Giuseppe.

Anche il sindaco Michele Merla ha espresso il suo dolore: "Oggi è un altro giorno di tristezza per la città di San Marco in Lamis. Una giovane vita spezzata, un giovane educato e gentile, estremamente professionale nella sua attività di cake designer, che ha contribuito a rendere un'eccellenza la sua attività di famiglia. Tutto il nostro pensiero va alla sua famiglia, a cui esprimiamo le condoglianze mie personali, dell'Amministrazione e di tutta la cittadinanza. Buon viaggio, Giovanni, continua a volare lassù…".