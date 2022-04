Tragico schianto in auto, Rosella muore a 25 anni: “Impensabile morire con tutta la vita davanti” La giovane pugliese di Cerignola era da sola al volante della sua vettura quando ha sbandato perdendo il controllo del mezzo e finendo la sua corsa fuori strada.

A cura di Antonio Palma

“Ancora una giovane vita spezzata su strada alle porte della nostra città: è impensabile perdere la vita a soli 25 anni, quando si ha tutta la vita davanti e i sogni di ogni ragazzo iniziano a prendere forma” è il commosso messaggio di cordoglio del sindaco di Cerignola, in provincia di Foggia, per la prematura e tragica scorsa della giovane Rossella Cucchiarale, 25enne residente del centro ofantino morta la notte tra il lunedì e martedì lungo le strade alle porte di San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani.

La giovane era da sola al volante della sua vettura quando, per motivi ancora da accertare, ha sbandato perdendo il controllo del mezzo e finendo la sua corsa fuori strada dove l’auto si è anche capovolta. Nonostante gli immediati soccorsi per Rossella purtroppo non c’è stato nulla da fare. Per estrarla dalle lamiere contorte dell’auto è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Una notizia che ha sconvolto parenti e amici ma anche l’intera comunità di Cerignola. “Avremmo dovuto inaugurare la nuova Piazza Santa Barbara, ma la notizia della morte di Rossella, tragicamente scomparsa in un incidente stradale e che viveva proprio in quel quartiere, ci obbliga al silenzio, alla preghiera e alla riflessione. Pertanto abbiamo deciso di annullare l'evento. È davvero una notizia straziante”, ha commentato il primo cittadino.

Tantissimi i messaggi social di cordoglio e dolore per la morte della giovane Rossella Cucchiarale. “Buon viaggio tra le stelle” ha scritto un’amica. “Rimarrai nel mio cuore sempre” ha scritta un’altra. “La più bella e brava estetista non ci posso credere” aggiunge un’altra conoscente. “Ai familiari vanno l’affetto e l’abbraccio di tutti i cittadini di Cerignola” è il messaggio del Sindaco