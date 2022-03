Tragico schianto in auto a Pordenone: Chiara e Manuel morti a 24 e 29 anni, lasciano 5 figli I primi soccorsi giunti sul posto, inizialmente hanno creduto che tra le vittime potessero esserci anche i bimbi visto che nell’auto vi erano molti oggetti e vestiti per l’infanzia.

A cura di Antonio Palma

Sono Manuel Cari di 29 anni e la sua compagna Chiara Materassi di 24 anni le due vittime del terribile incidente stradale avvenuto lunedì pomeriggio avvenuto lungo la strada provinciale 53 nel Pordenonese. Una tragedia cha distrutta una intera famiglia e lasciato orfani cinque bimbi visto che dall'unione della coppia erano nati 5 figli, tra cui l'ultimo è in tenerissima età. Fatale uno schianto frontale tra la vettura su cui viaggiavano le due vittime e un camion che viaggiava nella direzione opposta. Lo schianto è stato tanto terribile da distruggere completamente la vettura senza lasciare scampo a Manuel e Chiara che sono morti praticamente sul colpo. Per i due inutili i successivi soccorsi medici del Suem 118 seppur tempestivi.

Vista la gravità dei fatti, dalla centrale era stato allertato anche l'elisoccorso ma purtroppo è ripartito vuoto visto che i medici hanno solo potuto constatare la morte della coppia dopo che i vigili del fuoco l'hanno liberata dalle lamiere contorte del mezzo. Una notizia che ha gettato nello sconforto amici e parenti che ora avranno lo straziante compito di dire a cinque bimbi che i loro genitori non torneranno più. Chi li consce ricorda che la le due vittime, entrambe originari di Udine, si erano conosciute da piccole e poi si erano trasferiti a Fontanafredda, sempre in Friuli Venezia Giulia, nel quartiere di Villadolt e così avevano deciso dimettere su famiglia con tutte e difficoltà del caso. A sostenerli vi erano i genitori a cui avevano affidato i piccoli nel pomeriggio di ieri per fare alcune commissioni.

Quando i primi soccorsi sono giunti sul posto, inizialmente hanno creduto che tra le vittime dello schianto ci potessero essere anche i bimbi visto che nella vettura hanno subito notato due seggiolini per bambini e molti oggetti e vestiti per l'infanzia. Fortunatamente le successive ricerche proseguite anche nei prati che costeggiano la carreggiata hanno smentito l'ipotesi.