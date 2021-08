Tragico schianto in auto, 28enne muore 24 ore prima del suo matrimonio La vittima dell’incidente stradale avrebbe dovuto sposarsi proprio oggi ma per un tragico destino non arriverà mai all’appuntamento. Nell’incidente, avvenuto intorno a mezzanotte, feriti invece gli occupanti dell’altra vettura: madre, padre e tre bimbi, ma fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Un ragazzo di 28 anni è morto tragicamente nelle scorse ore lungo le strade siciliane a seguito di uno spaventoso incidente stradale in cui sono rimaste ferite anche altre 5 persone tra cui tre minori. La tragedia ad Acate, nel Ragusano, durante la notte tra domenica 15 e lunedì 16 agosto. Era da poco passata la mezzanotte quando due auto, per motivi tutti da accertare, si sono scontrate violentemente mentre viaggiavano lungo la strada provinciale 87 che da Acate conduce a Macconi. A perdere la vita un 28enne di Vittoria, T.H, che viaggiava al volante di una Bmw, mentre i feriti viaggiavano a bordo dell’altra vettura coinvolta, una Ford focus: si tratta di una famiglia composta da cinque persone.

Stando alla ricostruzione delle cronache locali, la vittima dell’incidente stradale avrebbe dovuto sposarsi proprio oggi ma per un tragico destino non arriverà mai all’appuntamento con la sua amata. Pare che il giovane stesse tornando dal suo addio al celibato quando è avvenuta la tragedia nel tratto da Marina di Acate ad Acate. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Inutili per lui i tentavi di rianimazione del personale del 118 accorso sul posto. Feriti invece gli occupanti dell’altra vettura, madre, padre e tre bimbi, ma fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni. Tetti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale a Vittoria. Per i più piccoli di 3 e 10 anni solo qualche escoriazione e contusione. Per i due genitori, di 43 e 41 anni, i medici hanno previsto una prognosi di 8 giorni mentre le conseguenze più importanti per la figlia più grande di 15 anni che è stata ricoverata all'Ospedale Guzzardi di Vittoria e per la quale la prognosi è di 30 giorni. Sul luogo dell’incidente oltre ai sanitari anche i vigili del fuoco e la Polizia stradale del distaccamento di Vittoria che ha eseguito i rilievi per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.