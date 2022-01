Tragico schianto durante vacanza a Cuba: morte mamma e figlia, il padre gravissimo La famiglia stava sbrigando le ultime formalità per imbarcarsi su un volo verso l’Italia in programma domenica prossima quando è avvenuto l’incidente mortale.

A cura di Antonio Palma

Era il grande viaggio di famiglia atteso da lunghissimo tempo e rinviato più volte per causa covid ma un tragico destino ha voluto che i loro sogni e le loro vite si spezzassero per sempre in un tragico e fatale incidente stradale proprio durante la vacanza. È la tragica storia di una famiglia pratese in vacanza a Cuba dove mamma e figlia sono morte in un terribile schianto automobilistico nei pressi di Placetas, nella provincia di Villa Clara. Alice Catarzi, studentessa di 22 anni, e la madre Mercedes Ramirez Cana sono decedute nel pomeriggio di mercoledì su una strada cubana quando la loro vettura si è scontrata con un altro mezzo diventando un ammasso di lamiere.

Nell’incidente è rimasto ferito gravemente invece Massimo Catarzi, marito di Mercedes e padre di Alice, che è ora ricoverato in un ospedale dell’isola caraibica. La notizia dello schianto, riportata dai media cubani, si è diffusa ieri Prato dove la famiglia viveva. Come racconta Il Tirreno, madre, padre e figlia, dalla città toscana erano partiti circa un mese fa per raggiungere Cuba e andare a trovare i parenti materni tra cui la nonna che non vedevano da moltissimo tempo. Una occasione per andare a trovare cugini e zii ma anche per una piacevole vacanze sull’Isola nel periodo natalizio. Giorni trascorsi tra allegria e spensieratezza come dimostrano le foto pubblicate sui social ma interrotti di colpo dal dramma proprio mentre il gruppetto era in procinto di ritornare in Italia. La famiglia infatti stava sbrigando le ultime formalità per potersi poi imbarcare per un volo verso l’Italia in programma domenica prossima quando è avvenuto l’incidente mortale. La notizia ha sconvolto la comunità pratese dove sono centinaia i commenti di cordoglio e dolore per la scomparsa di madre e figlia. I loro corpi senza vita saranno rimpatriati nei prossimi giorni, mentre per Massimiliano, operato d'urgenza, i tempi sono più lunghi ma dovrebbe essere fuori pericolo.