Tragico incidente la notte di Halloween: auto fuori strada nel Biellese, morto un bimbo di 4 anni L'incidente mortale a Trivero (Biella). Un'auto con a bordo una famiglia di genitori coi 3 figli è finita fuori strada. Per il più piccolo non c'è stato nulla da fare.

A cura di Susanna Picone

Drammatico incidente stradale la notte scorsa nella provincia di Biella: un bambino di quattro anni, rimasto gravemente ferito nello schianto, non ce l’ha fatta: il piccolo è morto in ospedale poco dopo il ricovero.

L’incidente mortale è avvenuto la notte scorsa a Ferrero, frazione del comune di Trivero, nella provincia di Biella. Stando a quanto emerso, a bordo di un’auto che sarebbe uscita di strada autonomamente c’era un'intera famiglia: i genitori del piccolo rimasto ucciso e le due sorelle.

Tutto è accaduto poco dopo la mezzanotte. Alla guida dell’auto c’era il papà, un 47enne, di fianco c’era la mamma di 41 anni e sui sedili posteriori il bambino di 4 anni con le sorelle di 9 e 11 anni. Gli altri componenti della famiglia sono rimasti feriti in modo non grave. Troppo gravi invece le condizioni del bambino più piccolo, che è stato trasportato all'ospedale Regina Margherita di Torino con l’elisoccorso. Ma lì purtroppo è arrivato già in arresto cardiaco.

Le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente sono in corso.