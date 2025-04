Bimbo di 4 anni morto nello schianto in minimoto a Palermo: mezzo da cross non poteva circolare in strada

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Era una moto da cross per bambini ma non poteva circolare in strada il mezzo col quale il piccolo Thomas si è schiantato in strada a Palermo e sul quale purtroppo ha trovato la morte. Lo hanno stabilito le prime indagini della polizia locale che si sta occupando degli accertamenti investigativi sul terribile incidente avvenuto lunedì scorso nel capoluogo siciliano.

Il mezzo, una Dirt Bike da cross, secondo gli accertamenti della sezione Infortunistica della polizia municipale palermitana, non era omologato e quindi privo di targa e non avrebbe potuto circolare su strada. Pare che il padre del piccolo, che sembra fosse con lui al momento dei fatti, avesse montato delle rotelle laterali alla minimoto per aumentare la stabilità ma non sono state sufficienti a evitare la tragedia.

Il bambino avrebbe impattato a velocità sostenuta contro un muretto poco lontano da casa sua in uno schianto terribile avvenuto nel pomeriggio del 7 aprile scorso. A soccorrerlo lo stesso genitore che lo ha portato all’ospedale Ingrassia dove, vista a gravità delle sue condizioni, il bambino era stato intubato e subito trasferito all’Ospedale pediatrico Di Cristina. Qui purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, il piccolo è deceduto venerdì sera a causa delle gravissime lesioni interne e delle fratture riportate nell’incidente.

La procura di Palermo, informata dei fatti, ha aperto un fascicolo per lesioni colpose, ora trasformato in omicidio colposo, dopo la morte del bimbo. Sul registro degli indagati è finito il padre che pare fosse con lui al momento dei fatti ed è stato il primo a soccorrerlo e ora è distrutto dal dolore con tutti i familiari. Del resto per il bambino sarebbe stato impossibile salire e accendere da solo il mezzo.

Intanto la famiglia si prepara al funerale del piccolo dopo che l’autorità giudiziaria ha dato il via libera alla restituzione della salma senza disporre alcuna autopsia. Per i pm gli accertamenti clinici dell’ospedale sono sufficienti a ricostruire l’origine delle ferite che hanno portato al decesso del bambino. Le esequie saranno celebrate in settimana quando attorno ai famigliari si stringerà l’intera comunità in lutto.