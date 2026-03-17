Ruvo di Puglia, titolare 72enne di una ditta di alimentari muore schiacciato dal mezzo aziendale mentre lavora
Un uomo di 72 anni è deceduto intorno alle 5 di questa mattina mentre lavorava in una ditta di Ruvo di Puglia (Bari). L'uomo era impiegato nel settore alimentare e, stando a quanto finora ricostruito, era il titolare dell'impresa. Il 72enne è morto sul posto e per lui sono stati purtroppo inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. I soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Al momento sull'incidente indagano i carabinieri.
La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stati travolto da un mezzo aziendale. A causare il decesso, sarebbe stato proprio il trauma da schiacciamento. Dell'accaduto si sa ancora poco, ma saranno le indagini delle prossime ore a chiarire i fatti.
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