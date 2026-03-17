Attualità
video suggerito
video suggerito

Ruvo di Puglia, titolare 72enne di una ditta di alimentari muore schiacciato dal mezzo aziendale mentre lavora

Un uomo di 72 anni è morto schiacciato da un mezzo aziendale nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 17 marzo. Il 72enne, titolare dell’attività dedita al settore alimentare, sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo aziendale. A nulla è valso l’intervento del 118.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Gabriella Mazzeo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un uomo di 72 anni è deceduto intorno alle 5 di questa mattina mentre lavorava in una ditta di Ruvo di Puglia (Bari). L'uomo era impiegato nel settore alimentare e, stando a quanto finora ricostruito, era il titolare dell'impresa. Il 72enne è morto sul posto e per lui sono stati purtroppo inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. I soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Al momento sull'incidente indagano i carabinieri. 

La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stati travolto da un mezzo aziendale. A causare il decesso, sarebbe stato proprio il trauma da schiacciamento. Dell'accaduto si sa ancora poco, ma saranno le indagini delle prossime ore a chiarire i fatti.

In aggiornamento

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Israele: "Uccisi i leader iraniani Larijani e Soleimani". Drone su ambasciata Usa in Iraq
Attacco base italiana in Kuwait, Tajani: "Non ci facciamo intimidire, le nostre missioni continuano"
Guerra in Iran e caro energia: bollette fino a 350 euro per le famiglie italiane
Benzina, biglietti aerei, frutta e verdura: dove stanno aumentando i prezzi
Dall'isola di Kharg passa quasi tutto il petrolio dell'Iran: gli scenari ora che Trump l'ha attaccata
Il generale Capitini: "I droni iraniani da 6mila dollari stanno mettendo in crisi i missili USA e Israele"
Mattarella annuncia: "Italia non entra in guerra, uso basi USA secondo accordi"
"Gli attacchi in Iran provocano danni ambientali enormi": la denuncia di Amnesty
Perché è scoppiata ora la guerra
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views