Ruvo di Puglia, titolare 72enne di una ditta di alimentari muore schiacciato dal mezzo aziendale mentre lavora

Un uomo di 72 anni è morto schiacciato da un mezzo aziendale nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 17 marzo. Il 72enne, titolare dell’attività dedita al settore alimentare, sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo aziendale. A nulla è valso l’intervento del 118.

Un uomo di 72 anni è deceduto intorno alle 5 di questa mattina mentre lavorava in una ditta di Ruvo di Puglia (Bari). L'uomo era impiegato nel settore alimentare e, stando a quanto finora ricostruito, era il titolare dell'impresa. Il 72enne è morto sul posto e per lui sono stati purtroppo inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. I soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Al momento sull'incidente indagano i carabinieri.

La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stati travolto da un mezzo aziendale. A causare il decesso, sarebbe stato proprio il trauma da schiacciamento. Dell'accaduto si sa ancora poco, ma saranno le indagini delle prossime ore a chiarire i fatti.

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