Tragedia Viareggio, i primi soccorsi alle bimbe sbalzate in strada: portate in ospedale dai passanti I primi a soccorrere la bimba di 8 anni morta nell’incidente stradale di Viareggio e le cuginette di 6 e 12 anni rimaste ferite nell’impatto sono stati alcuni automobilisti di passaggio che si sono fermati per prestare aiuto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Sbalzate fuori dall’abitacolo mentre la vettura si capovolgeva dopo l’impatto con l’altra auto, così sono morte la 39enne Mame Badiane Thioune e la nipotina di soli 8 anni, vittime del terribile incidente stradale avvenuto domenica sulla variante Aurelia a Viareggio. I primi a soccorrere la bimba e le cuginette di 6 e 12 anni rimaste ferite nell’impatto sono stati alcuni automobilisti di passaggio che si sono fermati per prestare aiuto.

A chiedere loro di aiutare le bimbe è stato il padre della più piccola, Meissa Mbaye, il 51enne ferito a sua volta nello schianto ma in maniera non grave. L’uomo, che è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo, ha visto le tre bimbe che viaggiavano in auto ricoperte di sangue e ha chiesto aiuto disperatamente alle prime persone che ha incrociato perché fossero portare in ospedale al più presto.

Gli automobilisti di passaggio non si sono tirati indietro, hanno caricato in auto le due bimbe più piccole che giacevano sull’asfalto e hanno fatto una corsa al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. Qui purtroppo, nonostante l’intervento dei medici, la piccola di 8 anni è deceduta per le ferite riportate nello schianto. Salva invece la cuginetta di 6 anni che ha riportato ferite non gravi.

A terra sull’asfalto è rimasta anche la 39enne madre della più piccola, trovata già senza vita dai soccorritori vicino al guardrail, mentre incastrata nell’abitacolo vi era la bimba più grande a bordo, una ragazzina di 12 anni. Quest’ultima è stata liberata dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari del 118 che l’hanno trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale Cisanello di Pisa. È lei la più grave, ricoverata ora in prognosi riservata. Su di lei si concentrano le speranze di tutti affinché il bilancio della tragedia non si aggravi ulteriormente.

Sulla dinamica dell’incidente mortale indaga la polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, l’altra auto, una Kia Picanto di colore rosso guidata da un 40enne rimasto ferito, entrava sulla variante dalla rampa di immissione quando è entrata in collisione con la Fiat Tipo su cui viaggiava la famiglia originaria del Senegal e residente a Santa Croce sull’Arno. Quest’ultima si è ribaltata sbalzando le piccole sull’asfalto e la 39ene contro il guardrail.