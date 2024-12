Chi sono le vittime dell’incidente di Viareggio: mamma 39enne e nipotina di 8 anni, feriti i figli

video suggerito

“È una tragedia che ci colpisce tutti perché è una famiglia molto conosciuta a Santa Croce sull’Arno" così il sindaco della cittadina toscana ha espresso il cordoglio per la tragica morte di Wagane Niasse e della nipotina di 8 anni decedute nel terribile incidente stradale avvenuto oggi sulla variante Aurelia a Viareggio, in Provincia di Lucca.

Nel terribile impatto tra due vetture, avvenuto intorno alle 13, sono rimasti feriti anche i due figli della donna, due bimbi di 6 e 12 anni trasportati all'ospedale Versilia e a quello di Cisanello a Pisa, il marito 51enne e il conducente dell'altro mezzo, un 40enne.

"La notizia della vicenda che li ha coinvolti ci rattrista profondamente. Siamo vicini alla famiglia e alla comunità senegalese tutta e ci mettiamo a disposizione per quanto è nelle nostre possibilità, per aiutare in questo momento di grande sofferenza” ha dichiarato il sindaco di Santa Croce sull’Arno dopo aver appreso la terribile notizia.

Secondo quanto ricostruito finora, la famiglia pisana di origine senegalese viaggiava su una Fiat Tipo nera ed era diretta da alcuni parenti a Bergamo quando la vettura si è scontrata con una Picanto Kia rossa guidata da un quarantenne di Viareggio. Lo schianto poco dopo l'ingresso di Viareggio sud, in direzione Massa Carrara. Un impatto devastante che ha lasciato scampo alla 39enne e alla nipotina, figlia del fratello della donna deceduta che sarebbe stata sbalzate dall’auto con gli altri bimbi.

Wagane Niasse è deceduta sul colpo così come la piccola e per loro i soccorsi del 118 non hanno potuto fare nulla. Il marito e l'altro uomo alla guida invece sono rimasto feriti in maniera non grave mentre la figlia è stata trasportata all’ospedale Versilia e il bambino a Cisanello. Sul posto diversi mezzi del 118, con l'elicottero Pegaso, ma anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine a cui spetterà ora il compito di ricostruire la dinamica della tragedia.