Incidente a Viareggio, scontro tra auto: morte mamma e figlia di 11 anni, feriti altri due bimbi e il marito Incidente oggi sulla variante Aurelia poco dopo l’ingresso di Viareggio sud (Lucca), in direzione Massa Carrara: una donna è morta in seguito allo scontro tra due auto. Feriti i 3 figli e il marito. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Drammatico incidente oggi a Viareggio, in cui è rimasta coinvolta un'intera famiglia. Una donna è morta insieme alla figlia di 11 anni e altri due figli insieme al padre sono rimasti feriti a seguito dello scontro tra due auto avvenuto nella tarda mattinata sulla variante Aurelia poco dopo l'ingresso di Viareggio sud (Lucca), in direzione Massa Carrara.

Dei figli, tutti minori a quanto appreso, due sarebbero stati sbalzati fuori dall'auto. Una di loro, una bambina di 11 anni, è morta dopo il trasferimento in ospedale. Gli altri due figli – sarebbero anche loro due bambine, età 6 e 9 anni, in base a quanto appreso – e il padre sarebbero rimasti feriti. Una delle due è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Cisanello e una non in pericolo di vita all'ospedale Versilia.

Ferito anche il conducente dell'altra macchina, che però sarebbe illeso ma per precauzione è stato portato per controlli al Versilia. Sul posto i sanitari inviati dal 118, polizia municipale e vigili del fuoco. Da quanto appreso sembrerebbe che una delle due macchine coinvolte fosse appena entrata sulla Variante Aurelia dall'ingresso di Viareggio sud, l'altra invece già la percorreva in direzione di Massa Carrara. Ma indagini sono in corso per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo.

L'ingresso della variante è stato chiuso nei due sensi di marcia. Una macchina di passaggio avrebbe caricato due dei bambini feriti per portarli in ospedale.