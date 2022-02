Tragedia sul Monbarone, trovato morto l’escursionista disperso: caduto nel vuoto Il cadavere del 68enne giaceva proprio nella zona in cui si erano concentrare le ricerche delle squadre del soccorso alpino e dei vigili del fuoco.

A cura di Antonio Palma

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche dell’escursionista di Ivrea disperso da ieri sul Mombarone, in Piemonte. I soccorritori hanno rinvenuto il suo corpo senza vita nella mattinata di oggi quando le ricerche sono riprese con le prime luci dell’alba. Il cadavere giaceva proprio nella zona in cui si erano concentrare le ricerche delle squadre del soccorso alpino e dei vigili del fuoco. Lì infatti si era interrotta la traccia del Gps registrata dal suo telefonino. La posizione del suo corpo confermerebbero le prime ipotesi sulla dinamica dell’incidente mortale anche se i fatti sono ancora tutti da accertare e sono in corso le indagini dei carabinieri.

Il 68enne sarebbe scivolato e precipitato nel vuoto mentre percorreva un sentiero sul versante di Settimo Vittone del Mombarone, nella città metropolitana di Torino. Il sessantottenne era uscito domenica di primo mattino per salire sul Mombarone da solo e sarebbe dovuto rientrare nel pomeriggio a casa. L’ultimo messaggio inviato ai familiari risale alle 13.15 di ieri, pii più nulla. I parenti si sono allarmati quando nel tardo pomeriggio di ieri, non vedendolo rincasare hanno provato a contattarlo in vari modi senza esito. La moglie quindi ha chiesto aiuto ai soccorritori che si sono subito messi sulle sue tracce. Le ricerche poi sono proseguite per diverse ore Fino a tarda notte ma senza esito e quindi sospese per il buio e il maltempo che rendeva impossibile scorgere la presenza di persone. Col passare delle ore la speranza di ritrovarlo in vita si è affievolita sempre di più fino al tragico epilogo di questa mattina quando i soccorritori hanno individuato il corpo senza vita dall’alto grazie a un elicottero.