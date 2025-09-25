Tragedia sul lavoro, camion urta una trave che travolge l’autista: l’uomo muore sul colpo

Un camion era impegnato in una manovra all’interno di un capannone industriale a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, quando il mezzo pesante avrebbe colpito una trave che ha travolta la cabina dell’autoarticolato.

Grave incidente mortale sul lavoro a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Stando alla dinamica di quanto accaduto, un camion era impegnato in una manovra all'interno di un capannone industriale quando il mezzo pesante avrebbe colpito una trave che ha travolta la cabina dell'autoarticolato. L'autista che era all'interno è morto sul colpo. Inutili i soccorsi per salvargli la vita.

I fatti sono accaduti oggi 25 settembre nella ditta Geo scavi srl, azienda che si occupa di recupero terra e rocce provenienti da scavi, in via ponte Guá. I colleghi hanno subito dato l'allarme. In pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che come prima operazione hanno fatto evacuare la struttura per motivi di sicurezza. Le indagini sulla ricostruzione della tragedia spetta ora ai carabinieri.

Il segretario generale di Uil Veneto Roberto Toigo, una volta saputo dell'incidente sul lavoro, ha tenuto a precisare: "L'ennesima morte sul lavoro rappresenta per la nostra regione un macabro monito. Alle sacrosante richieste di più sicurezza, di più formazione, di più controlli, alla necessaria applicazione dei protocolli, deve sommarsi la consapevolezza che la corsa al profitto non può essere la priorità. Quando parliamo di un Veneto più lento, intendiamo proprio questo: la capacità di fermarsi quando si percepisce un pericolo, la concentrazione necessaria, la cultura della vita, che non può essere sacrificata sull'altare della produttività".