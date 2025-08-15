Tragedia sul fiume Mincio: la canoa si ribalta, turista annega a Borghetto di Valeggio

Un turista di circa 60 anni è morto annegato nel Mincio a Borghetto di Valeggio, in provincia di Verona, dopo che la sua canoa si è ribaltata. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, ma l’uomo non ce l’ha fatta. I carabinieri indagano sulle cause dell’incidente.

Quello che doveva essere un pomeriggio di relax sul fiume Mincio si è trasformato in tragedia. Intorno alle 15 di venerdì 15 agosto, un turista di circa 60-70 anni è stato coinvolto in un drammatico incidente quando la canoa su cui stava navigando si è ribaltata improvvisamente a Borghetto di Valeggio, in provincia di Verona. La corrente, particolarmente insidiosa in quel tratto per la presenza di un rullo, ha reso impossibile ogni tentativo di risalire a galla.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sommozzatori dei Vigili del fuoco e l’elicottero di Verona Emergenza, supportati dai nuclei fluviali e dai sommozzatori regionali. Grazie al verricello del velivolo, il personale sanitario del 118 ha tentato di rianimare l’uomo, recuperato a circa un chilometro e mezzo dal borgo, ma purtroppo il cuore del turista ha cessato di battere.

La piccola imbarcazione è stata individuata nel Mincio dall’elicottero, a poche centinaia di metri da Borghese, frazione di Valeggio sul Mincio. Al momento, non risultano denunce di scomparsa; si attende che eventuali familiari si presentino alle caserme di Valeggio o Peschiera per confermare l’identità della vittima.

I carabinieri hanno aperto un’indagine per accertare le cause dell’incidente. Tra le ipotesi prese in considerazione ci sono problemi tecnici della canoa e le condizioni del fiume, notevolmente pericolose in quel tratto. Testimonianze e rilievi sul luogo saranno fondamentali per ricostruire la dinamica di una tragedia che ha trasformato una gita apparentemente tranquilla in un drammatico epilogo.