Tragedia in Trentino: operaio di 61 anni cade da un ponteggio e muore dopo un volo di 6 metri L’incidente è avvenuto a Bertoldi, frazione del Comune di Lavarone, in Trentino. Un operaio ha perso la vita dopo essere precipitato per circa sei metri da un ponteggio, finendo violentemente al suolo. Tempestivi gli interventi della macchina dei soccorsi, ma troppo gravi le ferite riportate nella caduta.

A cura di Biagio Chiariello

Un operaio ha perso la vita questa mattina precipitando dal ponteggio di un cantiere edile in un tragico incidente sul lavoro avvenuto nei pressi di Lavarone, in Trentino. Secondo le prime informazioni, la vittima è un muratore 61enne di origini straniere. L'allerta è scattata intorno alle 11 di oggi, venerdì 8 ottobre, all'interno di un cantiere edile a Bertoldi, frazione del Comune sull'Alpe Cimbra.

Il tragico volo dal ponteggio

Ancora sconosciuti i dettagli del dramma. Le autorità dovranno accertare se sono state rispettate le norme sulla sicurezza o se si sia trattato di un incidente imprevedibile nonostante il lavoratore avesse preso tutti gli accorgimenti possibili. Fatto sta che l'operaio è precipitato da un ponteggio da un'altezza di circa 6 metri per finire violentemente a terra, la situazione è apparsa subito molto grave agli occhi dei presenti.

Sul posto è intervenuto anche l'elicottero del 118, che dopo i primi soccorsi ha trasportato il ferito, in codice rosso, all'ospedale Santa Chiara di Trento, ma purtroppo per l'uomo non c'era più niente da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco di Lavarone e i carabinieri, così come degli ispettori Uopsal per le verifiche. Saranno loro a ricostruire l'accaduto per stabilire le cause e la dinamica del tragico incidente.

Gli incidenti sul lavoro in Trentino

Si tratta del decimo incidente mortale sul lavoro in Trentino, come riporta Il Dolomiti. L'ultimo è avvenuto a passo Tonale sugli impianti di risalita della val di Sole ed è costato la vita al 58enne Giovanni Delpero. In base agli ultimi open data dell’Inail nella regione, nel comparto manifatturiero, tra gennaio e luglio 2021 si sono verificati 523 infortuni, contro i 372 del 2020 e nelle scorse ore i sindacati sono ritornati a lanciare l'allarme sulla necessità di garantire la massima sicurezza e scrupolosità sui posti di lavoro.