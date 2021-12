Tragedia di Natale in strada, Niscemi piange la morte di Gaetano, Rosario e Alessandro “Siamo sconvolti ho visto con i miei occhi il dolore sconvolgente di tre famiglie. Un dolore immenso, qualcosa di indescrivibile” ha dichiarato il sindaco di Niscemi.

A cura di Antonio Palma

Niscemi piange la morte di Gaetano, Rosario e Alessandro, i tre giovani deceduti la notte di Natale in untragico incidente stradale lungo una strada provinciale del Nisseno. I tre ragazzi, rispettivamente di 20, 18 e 16 anni, viaggiavano a bordo di una vettura Citroen C3 condotta dal ventenne quando, per cause in corso di accertamento, sono usciti fuori strada proprio mentre rientravano a casa a Niscemi. Erano circa le tre della note tra venerdì e sabato quando la vettura ha sbandato lungo la strada provinciale 11, nei pressi del bivio Paradisa, innescando una carambola mortale. Nonostante gli immediati soccorsi da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 per Gaetano Parisi, 20 anni, Rosario Quinci, 18 anni, e Alessandro Cirrone, 16 anni, non c'è stato nulla da fare.

L'unico sopravvissuto della devastante tragedia è Antonio, un ragazzo di 17 anni che viaggiava nella stessa vettura con le tre vittime, suoi amici. È stato l'unico che i pompieri sono riusciti a tirare fuori ancora in vita dall'abitacolo ormai completamente distrutto della vettura, ridotta a un ammasso di lamiere dopo la carambola conclusa con lo schianto contro un muretto. Il diciassettenne è ricoverato ora con prognosi riservata all’ospedale Sant’Elia, dove è stato sottoposto anche a un intervento neurochirurgico. Le speranze dell'intera cittadinanza di Niscemi sono ora rivolte a lui dopo la tragedia che ha sconvolto l'intera comunità. "Siamo sconvolti ho visto con i miei occhi il dolore sconvolgente di tre famiglie. Un dolore immenso, qualcosa di indescrivibile che deve davvero farci riflettere. Una giornata che doveva essere di serenità è stata stravolta dall’imprevedibile e adesso anche trovare le giuste parole diventa complicato” ha dichiarato il sindaco di Niscemi che ha proclamato il lutto cittadino con una ordinanza in vigore oggi, in occasione dei funerali dei tre ragazzi.

“Voglio esprimere il mio cordoglio e la mia più sentita vicinanza, insieme a quella di tutto il governo regionale, ai familiari e all’intera comunità di Niscemi per l’immane tragedia che li ha colpiti. Un dolore ancora più profondo e difficile da accettare data la giovane età di Gaetano, Rosario e Alessandro. In questa giornata, le mie preghiere vanno anche al loro amico che continua a lottare per la vita" ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci in un messaggio al sindaco di Niscemi nel giorno del lutto cittadino per i tre ragazzi morti sabato scorso.