Tragedia a Vigonovo, travolta dall’auto del padre in retromarcia: morta bimba di 1 anni e 8 mesi Incidente a Tombelle di Vigonovo: una bimba di 1 anno e 8 mesi è morta travolta da un’auto in retromarcia. Alla guida della vettura il papà.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia di Ferragosto a Tombelle di Vigonovo (Venezia).

Una bimba di 1 anno e 8 mesi è stata travolta e uccisa da una macchina in retromarcia. Dalle prime informazioni disponibili, alla guida della vettura pare ci fosse il papà, che non si sarebbe accorto della presenza della piccola investendola.

È successo questa mattina intorno alle 11.20 in via Carlo Magno.

Dalle prime notizie che si apprendono la bambina sarebbe stata investita dal padre mentre faceva manovra all'interno del cortile di casa: le lesioni da schiacciamento sarebbero state troppo gravi.

Il personale sanitario ha cercato di rianimarla, è arrivato a prenderla anche l'elicottero ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri di Vigonovo e Chioggia si stanno occupando dei rilievi.

Sconvolto dalla notizia il sindaco di Vigonovo, Luca Martello. "È una grande tragedia – ha detto -. Mi auguro che la comunità ora sappia fare scudo attorno a questa famiglia, per tutelare lei e il grande dolore di chi non ha commesso qualcosa consapevolmente. Sono incidenti che purtroppo accadono, ulteriori informazioni non spostano nulla, non aiuteranno ad evitare che riaccadano".

Sul luogo della tragedia in tarda mattinata è arrivato anche il parroco del paese, don Fabio, e la vicesindaco di Vigonovo, Luisa Sattin.

Solo lo scorso 15 luglio, sempre in Veneto, a Isola Vicentina, si era verificato un episodio simile: un uomo non si è accorto della presenza della moglie mentre faceva retromarcia e l'ha uccisa uccidendola.