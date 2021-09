Tragedia a Novara, entra in un bar per chiedere aiuto: muore soffocato mentre mangia una pizza È morto soffocato da un pezzo di pizza l’uomo di 85 anni che questa mattina è entrato in un bar a Novara per chiedere aiuto. Inutili i soccorsi allertati dal titolare dell’attività commerciale e giunto poco dopo: l’anziano è deceduto poco prima del loro arrivo. A raccontare l’accaduto alle forze dell’ordine i presenti ancora sotto choc.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Stava passeggiando mentre mangiava un trancio di pizza l'uomo che è morto soffocato questa mattina all'interno di un bar a Novara. Nel locale in quel momento piuttosto affollato è entrato proprio per chiedere aiuto: non riusciva più a respirare a causa probabilmente del pezzo di pizza andato di traverso. Purtroppo però per lui non c'è stato nulla da fare: nonostante l'intervento del titolare che ha assistito alla scena come il resto dei presenti, l'uomo, un 85enne originario della Basilicata, è morto poco dopo.

Il racconto: Passava qui davanti mangiando una pizza ed è entrato nel locale per chiedere aiuto

"Non era un cliente abituale, non lo conoscevo. Passava qui davanti mangiando una pizza ed è entrato nel locale per chiedere aiuto. Lo abbiamo soccorso e abbiamo subito chiamato il 118", ha raccontato sotto choc il titolare del bar Dori che si trova in piazza Gramsci a Novara. È qui che questa mattina l'85enne è entrato chiedendo aiuto poco prima dell'una. I presenti hanno capito subito la gravità della situazione quando hanno visto che faticava a respirare, sono intervenuti prestandogli soccorso e intanto hanno lanciato l'allarme allertando il 118. Purtroppo però quando i soccorritori sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il referto medico parla di asfissia da soffocamento causato da un pezzo di pizza. Sul posto insieme con i sanitari sono giunti anche i carabinieri che ora stanno tentando di ricostruire l'accaduto. Originario della Basilicata, la vittima era da tempo residente in Piemonte: "Purtroppo tutto è stato inutile – dice il titolare del bar – una vera tragedia".