Tragedia a Castello di Godego, 43enne strangola il figlio di 2 anni poi si suicida

Omicidio-suicidio a Castello di Godego, in provincia di Treviso: un uomo di 43 anni, Egidio Battaglia, ha prima ucciso il figlioletto strangolandolo e poi si è tolto la vita nella loro abitazione in piazza città di Boves 7. A trovare i loro corpi senza vita è stato il nonno, che era invitato a pranzo e che ha allertato le forze dell’ordine non ricevendo alla porta alcuna risposta.