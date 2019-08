Ha mangiato un panino ed è morta poco dopo per soffocamento. E' una vera e propria tragedia quella che si è verificata questa mattina al mercato rionale di via Quirra, nel quartiere di San Michele, a Cagliari. Una donna di 57 anni, Eleonora Vacca, di Pirri, è deceduta per un'ostruzione delle vie aree, causata probabilmente da un panino che stava consumando intorno alle 11 e davanti agli occhi increduli degli altri acquirenti.

La vittima si trovava da sola nel piazzale di fronte il mercato e stava facendo uno spuntino con un panino al latte quando un boccone le è andato di traverso e per lei è diventato impossibile respirare. Probabilmente aveva acquistato il pane poco prima e avvicinandosi l'ora di pranzo ne aveva addentato una parte. Si è accasciata sul pavimento e sono intervenuti subito i presenti per cercare di soccorerla. I sanitari del 118, giunti sul posto e che hanno effettuato numerosi tentativi per rianimarla, hanno poi solo potuto constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri della stazione di Pirri, ma dopo gli accertamenti del caso svolti dai militari, la salma è stata restituita ai familiari per i funerali.