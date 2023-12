Traffico intenso a Capodanno 2024: le previsioni del traffico stradale della polizia di Stato Anche nell’ultimo fine settimana dell’anno si prevede un aumento del traffico lungo le rete autostradale e stradale del Paese Tra le mete preferite ci sono le località di montagna. Il comunicato della Polizia di Stato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L‘ultimo fine settimana dell'anno sarà potenzialmente da bollino rosso sulle autostrade e sulle strade italiane, secondo la Polizia di Stato. Con le previsioni meteo sicuramente discrete, saranno sicuramente tanti gli italiani che si metteranno in macchina in questo week-end di Capodanno.

Le informazioni sul traffico relative al comunicato di Viabilità Italia per questi ultimi giorni di dicembre e i primi di gennaio prevedono "un incremento dei volumi di traffico veicolare sull’intera rete stradale e autostradale nazionale, in particolare già dal pomeriggio di venerdì 29 dicembre e per l’intera giornata di sabato 30 dicembre, per poi tornare ad intensificarsi nel pomeriggio di lunedì 1 gennaio e nella mattinata di martedì 2 gennaio, in particolar modo per i vacanzieri che rientrano nei grandi centri urbani".

Secondo i dati contenuti nell'indagine previsionale realizzata da Acs Marketing Solutions per Federalberghi, sono 19 milioni gli italiani che hanno deciso di trascorrere queste festività natalizie lontano da casa, con un giro di affari globale previsto di quasi 15 miliardi e con una crescita degli utenti, pari al 17,5%, che hanno deciso di prolungare le vacanze fino ai primi giorni del 2024.

Leggi anche Spari e auto in fiamme in mezzo al traffico, assalto da film al portavalori sulla statale a Nuoro

L'automobile resta il mezzo preferito per gli spostamenti e le località di mare e di montagna, le città d'arte e i luoghi abituali relativamente vicini alla propria regione di appartenenza che restano fra le destinazioni preferiti dagli italiani.

Per i giorni che seguono saranno sicuramente l'A5, la Torino-Monte Bianco, e l'A22, la Modena-Brennero le autostrade da monitore. Da segnalare, per chi ama trascorrere le ferie in quota, la chiusura invernale comunicata dall'Anas del Colle del Gran San Bernardo, in Valle d'Aosta, mentre da qualche giorno è nuovamente possibile transitare all'interno del Traforo del Monte Bianco.

Per quanto riguarda le città d'arte l'attenzione si sposta soprattutto sui grandi centri della Penisola e sulle relative arterie viarie, dall'A1, la Milano-Napoli, all'A4, la Milano-Venezia, fino all'A8, la Milano-Laghi. Fine settimana da bollino giallo anche sull'A2, la Salerno-Reggio Calabria, e su un'A14, la Bologna-Taranto.