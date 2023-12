Quando riapre il tunnel del Monte Bianco e quali lavori sono stati realizzati nel traforo Con tre giorni di anticipo, dopo 9 settimane di cantieri con duecento persone impiegate e interventi da oltre 20 milioni di euro, il traforo del Monte Bianco è finalmente pronto a riaprire. Ma nel 2024 scatterà una nuova chiusura.

A cura di Biagio Chiariello

Con tre giorni d'anticipo riapre il traforo del Monte Bianco. La galleria che collega Courmayeur a Chamonix era chiusa dal 16 ottobre scorso a causa di lavori di manutenzione.

La mobilitazione e l'organizzazione del personale del TMB-GEIE e delle imprese appaltanti ha reso possibile accorciare i tempi: dunque domani, venerdì 15 dicembre, alle ore 16 il tunnel del Monte Bianco riapre al termine dei test di verifica di tutti i sistemi di sicurezza.

Una chiusura che aveva avuto forti ripercussioni soprattutto sul traffico delle strade piemontesi. Secondo i dati della società Sitaf dal 16 ottobre a fine novembre si era infatti registrato un aumento dei transiti dei veicoli leggeri e pesanti al Tunnel del Fréjus del 57%, pari a 95.829 veicoli in più rispetto ai 169.500 transitati nello stesso periodo del 2021, quando il Traforo del Monte Bianco era aperto.

Nove settimane di lavori nel traforo del Monte Bianco

In queste 9 settimane nei cantieri sono state impiegate complessivamente oltre 200 persone e 50 imprese, per un totale di 20 milioni di euro di investimenti.

Le attività di risanamento dell’impalcato stradale hanno riguardato 3 diverse porzioni al centro della galleria, per un totale di oltre 100 elementi di impalcato rimossi e sostituiti, 204 porzioni di nuovo marciapiede messi in opera, e quasi 900 metri di tagli orizzontali e verticali. Sono anche stati sostituiti 76 ventilatori della volta.

Secondo le note tecniche del Geie sono stati anche avviati lavori in programma per il 2024 e il 2025, come il risanamento della volta in cui sono stati piazzati 1.150 ancoraggi provvisori in fibra di vetro lunghi 5 metri.

Quando richiuderà il tunnel del Monte Bianco

Le chiusure del traforo valdostano non sono però terminate. Prima di Natale subirà ancora cinque ore di chiusura: accadrà lunedì 18 dicembre dalle 17 alle 22 quando si svolgerà un’esercitazione di sicurezza alla quale partecipano 130 lavoratori tra francesi e italiani.

Poi nell'autunno del 2024 il tunnel richiuderà ancora 15 settimane per i lavori alla volta, rinviati quest'anno dopo la frana in Maurienne (Francia) che aveva provocato la chiusura temporanea del traforo stradale del Fréjus.