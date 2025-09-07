Tracce di glutine nel prodotto: supermercati Conad richiamano lotto di vongole surgelate

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Richiami e ritiri di prodotti alimentari ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un nuovo richiamo precauzionale interessa i supermercati Conad. La catena ha infatti disposto il ritiro dal mercato di un lotto di vongole surgelate da 250 grammi a marchio Conad (codice EAN 8003160590345, lotto 5069, termine minimo di conservazione 06/2026), prodotte da S.I.A. – Società Italiana Alimenti S.p.A. (IT 102 CE).

Il provvedimento è stato adottato a seguito del riscontro della presenza di tracce di glutine, un elemento che non dovrebbe essere contenuto nel prodotto e che potrebbe rappresentare un serio rischio per chi soffre di celiachia o di intolleranza al glutine. L’azienda precisa che il richiamo è stato deciso in via precauzionale, nel rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e con l’obiettivo di tutelare la salute dei consumatori.

Conad invita quindi tutti i clienti che avessero acquistato confezioni appartenenti al lotto interessato a non consumarle e a riportarle presso il punto vendita dove è avvenuto l’acquisto. I supermercati provvederanno alla sostituzione del prodotto con un articolo analogo oppure al rimborso dell’importo speso, a seconda della scelta del cliente.

Si ricorda che il richiamo riguarda esclusivamente il lotto indicato e non coinvolge altri prodotti della stessa linea. Per la gran parte dei consumatori il prodotto non presenta alcun rischio, ma per chi soffre di allergie o intolleranze al glutine la presenza accidentale di questa sostanza può causare reazioni anche gravi.

L’invito di Conad è quindi a prestare particolare attenzione ai dati riportati sulla confezione e a verificare il lotto prima dell’eventuale consumo.

Nell'ultimo periodo sono stati diversi le allerte alimentare segnalate sul sito del Ministero della Salute. L'ultima in ordine di tempo è quella relativa a due lotti di mortadella Bologna IGP annunciati sempre dalla catena di supermercati Conad per microrganismi potenzialmente patogeni. Richiamati anche quattro prodotti a marchio Terra Mia per rischio botulino e alcuni lotti di melanzane alla parmigiana e di pasticcio pesto e pomodorini per mozzarella non conforme.