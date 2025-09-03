Mozzarella non conforme, richiamati melanzane alla parmigiana e pasticci: l’avviso del ministero

Diversi gli avvisi pubblicati sul sito del ministero della Salute: il consiglio è di non consumare i prodotti e riportarli al punto vendita.

Nella giornata di martedì 2 settembre sul sito del ministero della Salute, nell’apposita sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari, sono stati pubblicati diversi avvisi che riguardano prodotti tolti dagli scaffali dei supermercati per un rischio chimico. Si tratta di alcuni lotti di melanzane alla parmigiana e di pasticcio pesto e pomodorini.

I marchi coinvolti sono Campesan (sia per il pasticcio che per melanzana alla parmigiana), Mulina, Gambuti, Blumen (anche in questo caso per entrambe le tipologie di prodotto) e Bortolato. Sempre per rischio chimico è stato ritirato un lotto di code di gambero precotte surgelate de I Surgelati del Veliero.

Il motivo del richiamo di melanzane e pasticcio si legge negli avvisi pubblicati sul sito del ministero: il “problema” è per la presenza di mozzarella non conforme. Il richiamo viene avviato a scopo precauzionale e il consiglio del ministero è di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita.

I prodotti interessati dagli ultimi richiami del ministero della Salute sono venduti in vaschette da 250 grammi e 500 grammi, con le date di scadenza 13/09/2025, 14/09/2025 e 15/09/2025. Nei giorni scorsi è stato ritirato anche un lotto di mozzarella per pizza, non è escluso che gli ultimi avvisi possano essere collegati al precedente provvedimento trattandosi di un prodotto utilizzato per preparare le pietanze. In quel caso il richiamo delle mozzarelle era scattato per la presenza di inquinanti su una parte del latte utilizzato per la produzione.