Mozzarella per pizza richiamata dal commercio per latte inquinato: rischio chimico per i consumatori

Un lotto di mozzarella per pizza in busta è stato ritirato dal commercio in via precauzionale per un possibile rischio chimico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di latte inquinato. Lo rende noto il Ministero della salute attraverso il proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza alimentare e ai richiami volontari degli operatori. Sono quattro gli avvisi di richiamo per la mozzarella pubblicati oggi, tutti relativi a uno stesso lotto.

Nel dettaglio, il richiamo riguarda la mozzarella per pizza prodotta e venduta in varie forme e peso con proprio marchio dalla società Latteria Soligo sac. Il prodotto è confezionato nello stabilimento della ditta a Soligo, in provincia di Treviso. Il lotto oggetto del richiamo è quello con numero 25080600 e data di scadenza fissata al 31 agosto 2025.

Gli avvisi di richiamo, datati 27 agosto, interessano la Mozzarella per pizza Cubettata venduta in buste da 2 chilogrammi ciascuna, la Mozzarella per pizza Julienne venduta in confezioni da 1500 grammi, la Mozzarella per pizza Filone CUBE da 1000 grammi e la mozzarella per pizza filone da un chilogrammo. Tutti e quattro i prodotti alimentari fanno parte dello stesso lotto di produzione.

In tutti i casi, come recitano i quattro avvisi di richiamo, il ritiro dal commercio è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore perché su una parte del latte utilizzato per la mozzarella sopra indicata “è stata riscontrata la presenza di inquinanti”. Il latte quindi non risulta normativamente idoneo all’utilizzo.

Si tratta del terzo richiamo di mozzarella nell’ultimo mese visto che a fine luglio e poi la settimana scorsa lo stesso Ministero aveva segnalato altri richiami del formaggio, anche se per motivi diversi. In un caso si trattava di un richiamo cautelativo legato alla possibile presenza di corpi estranei metallici all’interno di alcune confezioni, in un altro di un possibile rischio dovuto alla presenza di Escherichia coli.