Attualità
video suggerito
video suggerito

Mozzarella per pizza richiamata dal commercio per latte inquinato: rischio chimico per i consumatori

Sono quattro gli avvisi di richiamo dal commercio per la mozzarella pubblicati oggi dal Ministero della salute, tutti relativi a uno stesso lotto. Il ritiro disposto dal produttore in via cautelare perché in parte del latte utilizzato è stata riscontrata la presenza di inquinanti.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Antonio Palma
1 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un lotto di mozzarella per pizza in busta è stato ritirato dal commercio in via precauzionale per un possibile rischio chimico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di latte inquinato. Lo rende noto il Ministero della salute attraverso il proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza alimentare e ai richiami volontari degli operatori. Sono quattro gli avvisi di richiamo per la mozzarella pubblicati oggi, tutti relativi a uno stesso lotto.

Nel dettaglio, il richiamo riguarda la mozzarella per pizza prodotta e venduta in varie forme e peso con proprio marchio dalla società Latteria Soligo sac. Il prodotto è confezionato nello stabilimento della ditta a Soligo, in provincia di Treviso. Il lotto oggetto del richiamo è quello con numero 25080600 e data di scadenza fissata al 31 agosto 2025.

Gli avvisi di richiamo, datati 27 agosto, interessano la Mozzarella per pizza Cubettata venduta in buste da 2 chilogrammi ciascuna, la Mozzarella per pizza Julienne venduta in confezioni da 1500 grammi, la Mozzarella per pizza Filone CUBE da 1000 grammi e la mozzarella per pizza filone da un chilogrammo. Tutti e quattro i prodotti alimentari fanno parte dello stesso lotto di produzione.

Leggi anche
Mozzarella Fiordilatte ritirata dal mercato per rischio presenza Escherichia coli, il Ministero: "Non consumare"

In tutti i casi, come recitano i quattro avvisi di richiamo, il ritiro dal commercio è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore perché su una parte del latte utilizzato per la mozzarella sopra indicata “è stata riscontrata la presenza di inquinanti”. Il latte quindi non risulta normativamente idoneo all’utilizzo.

Si tratta del terzo richiamo di mozzarella nell’ultimo mese visto che a fine luglio e poi la settimana scorsa lo stesso Ministero aveva segnalato altri richiami del formaggio, anche se per motivi diversi. In un caso si trattava di un richiamo cautelativo legato alla possibile presenza di corpi estranei metallici all’interno di alcune confezioni, in un altro di un possibile rischio dovuto alla presenza di Escherichia coli.

Immagine
Attualità
1 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
"L'evacuazione di Gaza sarà condanna a morte per decine di pazienti ricoverati negli ospedali"
Raccontare è un atto di Resistenza: perché dovremmo dare il Nobel per la pace ai giornalisti di Gaza
Saverio Tommasi
In Israele protesta nazionale per la "fine della guerra" a Gaza, bloccata l'autostrada a Tel Aviv
"Non piangere per me, tieni la testa alta": la lettera della giornalista uccisa a Gaza al figlio 13enne
Cos'è la Global Sumud Flotilla che navigherà verso Gaza, quando parte e cosa può succedere
"Sto impazzendo e sono stanco, corriamo da un posto all'altro sotto le bombe": la testimonianza da Gaza
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views