Mortadella Igp ritirata dai supermercati per microrganismi potenzialmente patogeni: due lotti interessati

Due i lotti interessati dal richiamo della mortadella Bologna IGP disposto e annunciato oggi dalla catena di supermercati Conad. Il salume è venduto già affettato in buste preconfezionate da 100 grammi ciascuna con marchio Conad Freschi & Convenienti.

La catena di supermercati Conad ha annunciato di aver disposto il richiamo immediato di due lotti di mortadella Bologna IGP a causa di un potenziale rischio per i consumatori dovuto alla presenza di microrganismi potenzialmente patogeni nel prodotto. L’avviso di richiamo è stato pubblicato dallo stesso gruppo della grande distribuzione oggi, 5 settembre, sui propri canali web dedicati alle allerte alimentari e ai richiami dei prodotti.

Nello specifico, oggetto del ritiro dal commercio è la Mortadella Bologna IGP venduta già affettata e in buste preconfezionate da 100 grammi ciascuna con marchio Conad Freschi & Convenienti. Il salume in questione è prodotto per CONAD Società Cooperativa dalla ditta Salumifici Granterre Spa nel proprio stabilimento di Noceto, in provincia di Parma.

Due i lotti interessati dal richiamo reso noto oggi: quello con numero 26535005 e scadenza fissata al 13 ottobre 2025 e quello con numero 26535020 e scadenza fissata al 14 ottobre 2025. Come spiega Conad, il richiamo della mortadella è stato disposto in via precauzionale perché a seguito dei controlli che il gruppo della grande distribuzione prevede autonomamente sui prodotti venduti a proprio marchio, nei due lotti indicati è stata riscontrata una non conformità: la presenza di microrganismi potenzialmente patogeni.

La mortadella oggetto dell’avviso è stata già ritirata dai banchi frigo dei supermercati del gruppo ma “Al fine di scongiurare qualsiasi possibile rischio per la salute, i clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al medesimo lotto sono invitati a riportarlo al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso” spiegano da Conad, scusandosi per il disagio arrecato.